В Україні за час масштабної війни від 24 лютого російськими військами було завдано ударів і пошкоджено або знищено понад 20 православних храмів. Українці гостро реагують на поведінку предстоятеля РПЦ патріарха Московського Кирила, який відмовчувався коли почалася війна Росії проти України, а потім своїми заявами і діями фактично підтримував російську агресію. Таку поведінку засуджують і в Україні, і в світі – інші релігійні діячі. В Україні в деяких єпархіях УПЦ (Московського патріархату) вже припинили поминати ім’я російського патріарха.
Закарпаттія: всі православні церкви Солотвинської громади вийшли з підпорядкування Московського патріархату (відео)
На Закарпатті представники релігійних громад шістьох храмів церков Солотвинської територіальної громади вийшли з-під юрисдикції УПЦ Московського патріархату. Збори представників духовенства, настоятелів храмів та керівництва селищної ради відбулися 22 березня. Про вихід заявили громади Свято-Михайлівського та Покровського храмів (смт Солотвино), Петропавлівського храму (с. Нижня Апша), Хрестовоздвиженського храму (с. Глибокий Потік), церкви Різдва Богородиці (с. Середнє Водяне), Вознесенського храму (с.Топчино). Це перший крок. За словами Юрія Тимківа, першого заступника селищного голови Солотвина, далі церкви повинні провести обговорення серед прихожан і визначитися, до якої єпархії приєднатися.
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