В Україні за час масштабної війни від 24 лютого російськими військами було завдано ударів і пошкоджено або знищено понад 20 православних храмів. Українці гостро реагують на поведінку предстоятеля РПЦ патріарха Московського Кирила, який відмовчувався коли почалася війна Росії проти України, а потім своїми заявами і діями фактично підтримував російську агресію. Таку поведінку засуджують і в Україні, і в світі – інші релігійні діячі. В Україні в деяких єпархіях УПЦ (Московського патріархату) вже припинили поминати ім’я російського патріарха.