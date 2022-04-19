У Росії випекли великодні паски з буквою Z

У російському місті Шадринськ у Курганській області почали продавати паски з літерою Z — одним із символів російського вторгнення в Україну. Такі паски (росіяни називають цей обрядовий хліб «кулічі») зʼявилися у супермаркеті «Чайка», повідомляє 45.ru, посилаючись на своїх читачів. Паски коштують по 190 рублів (це близько 70 гривень) за штуку, що в півтора-два рази дешевше за паски з зайцями або яйцями.

Власник супермаркету «Чайка» Анатолій Педошенко заявив агенції «РИА Новости», що паски випустили не заради прибутку, а тому що компанія «підтримує наших хлопців» в Україні. Він стверджує, що ще в роки Першої світової війни на Великдень, щоб підтримати солдатів, «на пасках, на яйцях виникали сюжети, повʼязані з цією війною, різні військові атрибути».

У Російській православній церкві вважають, що паски з літерою Z не можна вважати великодніми, оскільки «традиційно паски не мають жодних додаткових символів». Про це радіостанції «Говорить Москва» сказав заступник голови синодального відділу взаємин церкви із суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе. Він зазначив, що освячення «святкових виробів» із літерою Z не передбачене.

Спочатку літери Z та V зʼявилися на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Потім російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.