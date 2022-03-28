Демонстрація Z як символу російської агресії буде протизаконною – МВС Німеччини

Демонстрація літери Z як символу підтримки війни Росії проти Україні вважатиметься протизаконною в Німеччині. Про це, як повідомляє 28 березня Reuters, оголосила пресслужба МВС країни.

«Агресивна війна Росії проти України є злочинним діянням, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до відповідальності», – заявив журналістам офіційний представник МВС Німеччини.

«Літера Z як така, звичайно, не заборонена, але її використання в окремих випадках може бути схваленням агресивної війни Росії», – додав він.

Раніше кілька земель у складі ФРН, зокрема Нижня Саксонія та Баварія, попередили про кримінальне покарання тих, хто використовує Z як символ підтримки російських військових.

Страхова компанія Zurich Insurance зі Швейцарії 27 березня оголосила, що тимчасово перестала використовувати у соцмережах свій логотип у вигляді білої літери Z на синьому тлі, щоб не асоціюватися з російським вторгненням в Україну.