У Литві заборонили георгіївську стрічку, символи Z і V

У Литві заборонили використовувати георгіївську стрічку, літери Z і V, за публічне демонстрування цих символів війни Росії в Україні передбачено штраф.

Як повідомляє Delfi, сейм Литви схвалив зміни до законодавства, що забороняють символи тоталітарних або авторитарних режимів, які використовуються для пропаганди агресії, що здійснюються ними, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.



Схвалений документ передбачає заборону георгіївської стрічки, літери Z і V. За демонстрацію цієї символіки передбачено штраф у розмірі 300-700 євро, а для юридичних осіб він сягатиме 1200 євро. Повторне порушення спричиняє штраф у розмірі 500-900 євро для фізичних осіб або 800-1500 євро – для юридичних осіб.



«Зміни цього закону не просто потрібні, вони необхідні для нашої національної безпеки, якщо ми хочемо уникнути такої долі, як Україна, і превентивно діяти з російською пропагандою. Вона не спить і шукає різні шляхи, щоб стравлювати людей, змінювати мислення, реальність. Як ми бачимо, вона має місце і реальність вже змінена в головах громадян Росії», – сказала одна з авторів законопроекту Іоніка Ошмянскене.

Літери латинського алфавіту V і Z, які російські війська використовують для маркування своєї техніки, почали асоціюватися з агресією Росії проти України після її початку 24 лютого.

Вже кілька країн заборони використання цих символів. Наприклад, у Німеччині демонстрація літери Z як символу підтримки війни Росії проти Україні вважається протизаконною.