Мер Конотопа заявив, що заборонив діяльність УПЦ МП у місті

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив про заборону діяльності Української православної церкви (Московського патріархату) на території міста. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці 4 травня.

«Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку московського патріархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ», – прокоментував Семеніхін.

Він оприлюднив фото розпорядження, в якому посилається на закон про місцеве самоврядування та воєнний стан, та пояснює рішення метою «недопущення розколу Конотопської громади на релігійному підґрунті».

«Заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української православної церкви Московсього патріархату» як такої, що несе загрозу національній безпеці України. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою», – йдеться в документі, підписаному Семеніхіним.

УПЦ МП наразі не коментувала публічно це рішення.

У квітні голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що підписав розпорядження про перехід трьох релігійних громад Київської області з УПЦ МП до Православної церкви України.