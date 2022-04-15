Росія закликала США припинити надавати Україні зброю і пригрозила «непередбачуваними наслідками» – ЗМІ



Росія цього тижня надіслала США офіційну дипломатичну ноту, в якій попереджає, що поставки США та НАТО «найважливіших» систем озброєння в Україну «додають палива» у конфлікт там і можуть призвести до «непередбачуваних наслідків». Про це повідомляє видання The Washington Post, яке отримало копію цього листа.

За даними видання, це звернення російської сторони надійшло після схвалення президентом Джо Байденом нового пакету військової допомоги Україні.

«Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки», – йдеться у дипломатичній ноті.

Держдепартамент США наразі не коментував зміст цієї дипломатичної ноти або не надавав будь-яку свою відповідь. Російська сторона також не коментує зміст цього звернення.

Адміністрація Байдена санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів.

13 квітня стало відомо, що американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 та позашляховиків Humvee, про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Повідомлялося, що може йтися і про надання гаубиць, безпілотників берегового захисту, а також костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.