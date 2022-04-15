Посольство Італії відновить роботу у Києві 18 квітня – МЗС

Посольство Італії у Києві відновить повноцінно свою роботу із понеділка, 18 квітня. Сьогодні в українську столицю повернувся посол Італії П’єр Франческо Дзадзо.

«Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і знову відкрив посольство, яке буде повністю функціонувати з понеділка. Це символ Італії, яка не витрачає часу дарма, ніколи не перестає вірити в дипломатію і наполегливо прагне до миру», – написав у твітері міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

10 березня посольство Італії переїхало до Львова.

Про те, що італійські дипломати планують повернутися до Києва після Великодня (17 квітня – у християн західного обряду – ред.) МЗС Італії повідомило 9 квітня.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. Про повернення або такий намір в найближчому майбутньому вже заявили низка країн.

11 квітня стало відомо про відновлення роботи у Києві Представництва ЄС в Україні.