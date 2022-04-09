Посольство Італії відновить роботу в Києві після Великодня – міністр

Посольство Італії в Україні відновить свою роботу в Києві після Великодня, повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

«Ми останніми виїжджали з Києва і повернемося одними з перших», – цитують слова Ді Майо італійські ЗМІ.

За його словами, такий крок буде ще одним жестом підтримки українського народу.

«Найближчими днями будуть проведені всі перевірки, необхідні для переїзду до Києва, все має бути зроблено в безпечних умовах і в координації з іншими європейськими партнерами», – сказав Ді Майо.

Напередодні під час свого візиту до Києва високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель оголосив, що Представництво Європейського союзу відновить роботу в Києві.

Він додав, що під час візиту до Києва зміг на власні очі побачити «здатність української адміністрації забезпечити ефективне та повноцінне функціонування державних та урядових структур попри дуже складні обставини».

«Повернення нашої делегації до Києва забезпечить ще кращу взаємодію з урядом та більшу підтримку для українського народу», – додав Боррель.

Як зазначає Зовнішньополітична служба Євросоюзу, делегація ЄС була евакуйована з Києва невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Після цього місія працювала в польському місті Ряшів. За повідомленням, частина персоналу наразі лишатиметься там.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва на захід України напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. Низка країн вже оголосила про намір повернути своїх представників до Києва.

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