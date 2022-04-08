Представництво Євросоюзу повертається до Києва – Боррель

Представництво Європейського союзу відновить роботу в Києві, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Про це він сказав під час пресконференції в українській столиці із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн 8 квітня.

«Із цим візитом Європейський союз повертається до Києва. Я маю на увазі, буквально: наш голова делегації повернувся, аби ми могли працювати більш безпосередньо та тісно з українською владою», – сказав голова європейської дипломатії, якого цитує пресслужба Зовнішньополітичної служби ЄС.

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Він додав, що під час візиту до Києва зміг на власні очі побачити «здатність української адміністрації забезпечити ефективне та повноцінне функціонування державних та урядових структур попри дуже складні обставини».

«Повернення нашої делегації до Києва забезпечить ще кращу взаємодію з урядом та більшу підтримку для українського народу», – додав Боррель.

Борреля та Урсулу фон дер Ляйєн супроводжував голова місії ЄС у Києві Матті Маасікас. За повідомленням пресслужби, він залишиться в Києві.

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Як зазначає Зовнішньополітична служба Євросоюзу, делегація ЄС була евакуйована з Києва невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Після цього місія працювала в польському місті Ряшів. За повідомленням, частина персоналу наразі лишатиметься там.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва на захід України напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.