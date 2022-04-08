Фон дер Ляйєн передала Зеленському анкету щодо вступу до ЄС, він пообіцяв відповісти «за тиждень»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу в Європейський союз. Це вона зробила на спільній пресконференції 8 квітня під час свого візиту очільників Євросоюзу до Києва.

Фон дер Ляйєн висловила думку, що місце Україні – «в європейській родині».

«У цій течці є дуже важливий етап вашого проходу до цієї родини. Тут підстава для наших дискусій найближчими тижнями… Ваша дорога до Європейського союзу починається, впевнена, це коротка стежка. Я передам вам зараз цю теку, це такий опитувальник, тут питання, треба буде дати на них відповідь», – сказала вона.

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Президентка Єврокомісії припустила, що Україні знадобиться менше часу, ніж іншим країнам, для проходження цього етапу.

«Ми знаємо вас давно, останніми роками, тому це триватиме не роками, а тижнями, якщо ми спрацюємося, як то кажуть. Отже, дорогий Володимире, передаю вам урочисто цю важливу теку з анкетою на вступ до ЄС», – додала фон дер Ляйєн.

Зеленський, приймаючи теку, відповів: «Ми вам за тиждень на все відповімо, Урсуло».

На уточнювальне питання журналістів фон дер Ляйєн пояснила, що опитувальник є наступним кроком після того, як Рада Європейського союзу просить Єврокомісію надати висновок щодо вступу країни до блоку. За її словами, анкета буде заповнюватися в перемовинах між Україною та Євросоюзом. З відповідей блок повинен мати уявлення про те, чи країна відповідає Копенгагенським критеріям щодо членства.

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«Йдеться не про одне питання, яке визначає наш висновок, є дуже багато питань, на які треба відповісти, і ми хочемо працювати пліч-о-пліч, щоб змалювати картину країни і її шляху до Європи. Після цього комісія видає свій висновок, який насправді є рекомендацією для Ради ЄС, і потім Рада приймає рішення щодо наступних кроків», – сказала вона.

Лідери Європейського союзу 11 березня за підсумками Версальського саміту виступили із заявою, в якій запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на членство в ЄС.