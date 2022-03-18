Єврокомісія надасть висновок щодо членства України протягом кількох місяців – Зеленський

Європейська комісія підготує висновки щодо заявки України на вступ до Євросоюзу протягом наступних кількох місяців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Президент назвав розмову «предметною».

«Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети», – заявив Зеленський.

Фон дер Ляйєн, коментуючи розмову, висловила думку, що «європейський шлях України розпочався».

«Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом», – йдеться в повідомленні президентки установи.

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Лідери Європейського союзу 11 березня за підсумками Версальського саміту виступили із заявою, в якій запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на членство в ЄС.