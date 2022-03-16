Україна завершила об’єднання з європейською енергетичною системою

Оператор української електричної мережі «Укренерго» завершив синхронізацію з енергомережею континентальної Євроми ENTSO-E. Про це 16 березня повідомила, зокрема, пресслужба енергетичної компанії.

За повідомленням, таку ж синхронізацію завершила Молдова. Відповідне рішення ухвалили системні оператори ENTSO-E 11 березня, фізичні операції здійснили протягом дня 16 березня.

Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький назвав подію історичною.

«Цей крок дасть Україні можливість отримувати електроенергію, якщо агресор продовжить нищити нашу енергетичну інфраструктуру, і тим самим зберегти стабільну роботу енергосистеми», – йдеться в коментарі Кудрицького.

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Він додав, що після завершення війни синхронізація дозволить Україні та Європі розвивати енергетичний ринок, переходити на відновлювані джерела енергії та зміцнити європейську енергетичну безпеку.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував синронізацію, нагадавши, що одразу після початку російської повномасштабної агресії Україна від’єдналася від російської та білоруської енергосистем.

«Ворог чекав, що українська енергосистема розвалиться, що ми не впораємося, тому захопив Запорізьку атомну станцію, навмисно бомбив і бомбить ТЕС українських міст і лінії електропередачі. Але українська енергосистема всі 21 день війни працювала стабільно, збалансовано та стійко, що визнали європейці. І відсьогодні ми більше не самі. І відсьогодні українська електроенергія тече в Європу, європейська – в Україну», – заявив Зеленський.

Він подякував, зокрема, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн, єврокомісарці з енергетики Кадрі Сімон.

«Україна – в «енергетичному ЄС». У нас тепер єдина енергетична кровоносна система від Лісабона до Маріуполя. Україна – в «енергетичній єврозоні». Нас не здолати», – підсумував голова держави.

Україна після успішного виконання програми тестування роботи енергосистеми країни разом із молдовською енергосистемою в ізольованому режимі на тлі військової агресії Росії відмовилася підключатися назад до енергосистем РФ та Білорусі.