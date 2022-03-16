Кулеба привітав рішення Комітету міністрів про виключення Росії з Ради Європи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав завершення процедури виключення Росії з Ради Європи. У своєму твітері 16 березня він прокоментував відповідне рішення Ради міністрів.

«Я вітаю рішення негайно виключити Росію з Ради Європи, щойно ухвалене Радою міністрів. Росії немає місця в європейських установах, коли вона вдається до варварської агресивної війни проти України та коїть численні воєнні злочини», – заявив голова українського МЗС.

Раніше 16 березня Комітет міністрів ухвалив рішення в рамках Статуту Ради Європи, за яким Росія перестала бути членом Ради Європи після 26 років членства. Російський прапор зняли з флагштоку біля будівлі Ради Європи.

Парламентська асамблея Ради Європи 15 березня одноголосно рекомендувала виключити Росію з Ради Європи. При цьому того ж ня Росія, за словами депутата Держдуми Петра Толстого, сама нібито сповістила Раду Європи про вихід з організації.

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Після виходу російські громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини, а Москва не матиме зобов’язання відмовитися від смертної кари.

Росія вступила до Ради Європи в 1996 році. 25 лютого Рада Європи зупинила членство Росії в Комітеті міністрів і ПАРЄ через повномасштабне вторгнення російської армії до території України.