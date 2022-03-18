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ЄС виділить Україні 2-й транш допомоги на 300 млн євро – президентка Єврокомісії

Про це фон дер Ляйєн заявила 18 березня за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським (на фото: зустріч Урсули фон дер Ляйєн та Володимира Зеленського в Києві, жовтень 2021 року)

Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Про це вона заявила 18 березня за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Я також поінформувала Президента Зеленського про виділення 2-го траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро. Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України», – повідомила фон дер Ляйєн.

За її словами, транш підтримає фінанси України, «оскільки ця безглузда війна все ще триває».

Європейський союз 11 березня надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги з пакету в 1,2 мільярда євро.

Єврокомісія схвалила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро 1 лютого. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європарламент і країни ЄС якнайшвидше виплатити перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

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