Єврокомісія схвалила 1,2 млрд євро кредиту для України

Єврокомісія схвалила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твітері закликала Європарламент і країни ЄС домовитися з метою якнайшвидше виплатити перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

Другий транш буде надано Україні протягом року після оцінки дій уряду України з низки ключових напрямків.

Урсула фон дер Ляйєн раніше вказувала, що цей кредит допоможе Україні покрити фінансові потреби, пов’язані з конфліктом.

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс ще напередодні анонсував підписання рішення щодо надання Україні фінансової допомоги у 1,2 млрд євро 1 лютого.

«Ми підтримуватимемо Україну і в короткостроковій, і в середньостроковій перспективі», – зазначив він.

Країни Заходу на тлі повідомлень про загрозу російського вторгнення в Україну надають фінансову та військову допомогу Україні. До цього деякі країни НАТО оголосили про перекидання кораблів та винищувачів до Східної Європи, а США дали дозвіл країнам Балтії на відправку в Україну комплексів Javelin та Stinger. Канада повідомила, що виділяє Києву 340 млн дол військової допомоги.