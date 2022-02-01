Данілов: у разі нападу Росії можемо привести в бойову готовність до 2,5 мільйонів людей

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має можливість мобілізувати до 2,5 мільйонів людей у разі вторгнення Росії. Він сказав про це в інтерв’ю агентству Associated Press.

Данілов заявив, що Україна має потенціал швидко і різко збільшити свою 250-тисячну армію в разі наступу Росії.

«Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести в бойову готовність від 2 до 2,5 мільйонів людей», – заявив секретар РНБО.

За його словами, до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з підтримуваними Росією бойовиками на сході України і до одного мільйона людей в країні людей мають мисливські ліцензії.

Данілов зауважив, що біля кордону України зосереджено близько 120 тисяч російських військових, і Москва може влаштувати провокації «у будь-який момент». Водночас, як заявляє секретар РНБО, для початку повноцінного вторгнення знадобиться масштабна підготовка, яку буде легко помітити.

«Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів, – сказав Данілов. – Ми ще цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.