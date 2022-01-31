США: Москва пропонує шлях до світу, де «панує право сили»

Пропозиції Росії щодо європейської безпеки, надані державам Заходу наприкінці 2021 року, пропонують слизький шлях до нового і небезпечного світового порядку, сказав посол США в Організації з безпеки та співпраці в Європі Майкл Карпентер в інтервʼю Радіо Свобода 31 січня. За його словами, країни Заходу просто не можуть обговорювати такі ключові принципи, як суверенітет і територіальна цілісність держав.

«Якщо ми почнемо йти шляхом переговорів щодо самих ключових принципів міжнародного порядку, то ми опинимося у світі, де панує право сили, а ракети, танки та війська вирішують, чи зможе країна обирати своє власне майбутнє», – сказав Карпентер Радіо Свобода.

У грудні Росія виступила з вимогою до НАТО припинити розширення на схід і вивести війська та озброєння з країн Центральної та Східної Європи. Це збіглося в часі з концентрацією понад 100 тисяч російських військових і техніки біля кордону з Україною. Росія вимагає від Північноатлантичного альянсу гарантувати, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

У січні три раунди переговорів між Заходом і Росією щодо пропозицій Москви були безрезультатними. Це викликало занепокоєння, що вторгнення російських військ в Україну може бути неминучим. Росія заперечує намір вторгнутися в Україну.