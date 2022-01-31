«ООН створили, щоб зупиняти такі загрози, які зараз стоять перед Україною»: засідання Ради безпеки

На засіданні Ради Безпеки ООН 31 січня обговорили загрози, які постали перед Україною у зв'язку із концентрацією російських військ уздовж українських кордонів.

Україна, США та інші країни-члени ООН стверджують, що Росія зібрала 130 тисяч особового складу, а також військову техніку та важке озброєння поблизу кордонів, в окупованому Криму, у Білорусі, а також нарощує військове угруповання на окупованій частині Донбасу.

Росія заперечує свої наміри вторгатися в Україну і відкидає звинувачення у агресивній політиці. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія лише захищає своє право на безпеку і звинуватив НАТО у намаганні наблизитися до російських кордонів, а Україну у плануванні нападу на Крим, Донецьк та Луганськ.

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що офіційний Київ не має наміру вести бойові дії, а хоче стабільного миру на основі міжнародного права.

«Україна не планує розпочинати військову операцію ні на Донбасі, ні у Криму, ні в інших місцях. Україна не бачить альтернативи мирному врегулюванню поточного конфлікту та відновленню її суверенітету та територіальної цілісності» – сказав Кислиця.

Український дипломат зазначив, що Росія «активізувала кампанію з дезінформації» проти України, звинувачуючи останню у намірі розпочати збройний напад.

Кислиця повідомив, що Україна «прихильна до світу» і не має «ніяких агресивних намірів».

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила:

скупчення російських військ біля кордонів з Україною є найбільшою мобілізацією в Європі за останні кілька десятиліть;

Росія стягнула понад 100 тисяч солдатів бойового та спеціального призначення, готових здійснити наступальні операції на територію України

Росія направила понад 5 тисяч військових у Білорусь

США мають інформацію про намір Росії направити додаткові 30 тисяч військових до українсько-білоруського кордону у перших числах лютого.

«Якщо Росія вдасться до подальшого вторгнення в Україну, ніхто з нас не зможе сказати – ми цього не могли передбачити. І наслідки будуть жахливими. Після закінчення Другої світової війни Рада безпеки була створена саме заради того, що відповідати на такі загрози, перед якою зараз постала Україна», – сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Дипломатка наголосила, що російська агресія загрожує не лише Україні, але і всій Європі, як також міжнародному правопорядку, який Рада безпеки зобов’язана підтримувати.

Оголошуючи про майбутнє засідання, Томас-Грінфілд ще раз наголосила, що дії Росії є «явною загрозою міжнародному миру та безпеці та Статуту ООН».

Вона закликала членів Ради безпеки ООН «ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також для основних зобов’язань та принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну»

Грінфілд висловила надію, що Росія обере шлях дипломатії, а не конфлікту.

Рада заслухала інформацію високопоставленого представника ООН, після чого виступили із заявами всі 15 членів Радбезу, включаючи Росію, США та європейських членів Ради: Францію, Ірландію, Великобританію та Албанію.

Представник Білорусі у своєму виступі сказав, що «заплановані на лютий російсько-білоруські військові навчання стосуються тільки безпеки Білорусі». Він нагадав слова Олександра Лукашенка про те, що «війна можлива тільки у випадку нападу на Білорусь, або нападу на союзну державу».

Представник Польщі, у своєму виступі нагадав усі ситуації ведення бойових дій, які проводилися Росією в Європі після розпаду Радянського Союзу. Він наголосив, що Росія руйную безпекову архітектуру Європи і порушує право країн обирати собі безпекові блоки.

США, Польща, Україна, Норвегія, Литва звернулися до ООН із проханням вдатися до превентивних дій, які б зменшили напруження в Європі і забезпечили право жити народам у мирі.

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй призначила проведення окремого засідання щодо ситуації в Україні на 18 лютого.

Рішення підтримали 10 членів Ради безпеки з 15-ти. Проти голосували два постійні члени цього органу ООН – Росія та Китай.

Посол Росії в ООН Василь Небензя закликав усіх членів Ради безпеки не підтримувати засідання, ініційоване Сполученими Штатами. Він зазначив, що обговорення було запропоновано провести «через домисли та безпідставні звинувачення», які Росія неодноразово спростовувала.