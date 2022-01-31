Росіяни платять. Донецьку та Луганську дали соцвиплати, на черзі – пенсії

Олександр Ісак

На території, підконтрольній угрупованню «ДНР», яке контролює Москва, плануються зміни. У відповідь на потік грошей з Росії, що зростає, загострилася боротьба за владу та фінансові потоки. Ще один видимий результат того, що відбувається – у Донецьку безслідно зник «уряд», що діяв з 2018 року. Регіон готують до нового струсу, але при цьому на війну «на землі» не чекає ніхто – ні в окопах, ні на ринках, пише Російська служба Радіо Свобода. ​

Президент Росії Володимир Путін 29 січня дав доручення уряду РФ розробити механізм отримання новими громадянами Росії з окремих районів Донецької та Луганської областей України соціальних виплат і пільг через портал держпослуг. Для Донецька та Луганська це окрема революція – передбачається, що місцеві власники російських паспортів оформлятимуть той же російський материнський капітал «без зазначення реєстрації за місцем проживання на території Російської Федерації». Виходить, що для жителів непідконтрольних Києву територій Донбасу скасують святе – російську прописку у паспорті. Без неї їм складно поселитися у готелі, але тепер у рамках «повнішої інтеграції» допустять до російських виплат на дітей.

Про виконання доручення глава уряду РФ Михайло Мішустін має прозвітувати до 1 травня, і поки що до цього процесу в Донецьку ставляться скептично. Тут є безліч підпільних контор зі «злому» системи соціальних виплат РФ. Таких, які діють, наприклад, для росіян у Німеччині. На підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях пропонують свої послуги родинам з бажано двома маленькими дітьми за 50 відсотків суми переведеного в готівку материнського капіталу. Його, як відомо, можна витрачати на навчання дітей, іпотеку та будівництво будинку – те, чого фактично не існує на території ОРДЛО. Людей у результаті за гроші тимчасово прописують у регіонах Росії (у Ростовській області ця послуга коштує 2000 рублів за місяць реєстрації) і швидко провертають аферу з материнським капіталом – сім'ям у Макіївці виплата їхньої половини у вигляді 250-300 тисяч рублів мріється як рідкісний життєвий успіх, покарання ж від російських правоохоронців ніхто не очікує.

Поява офіційної можливості отримати російські соціальні виплати через портал держпослуг, здається, зможе допомогти лише тим, хто виїжджає до Росії хоча б іноді – на сезонні заробітки. Але й у цьому випадку виплати будуть супроводжуватись додатковими поборами. Комерційних банків та взагалі пов’язаної із зовнішнім світом банківської системи тут немає, а значить іпотеку отримати неможливо, не працюють у магазинах російські банківські картки, у банкоматах неможливо зняти гроші. Цей список зі свідчень відсутності цивілізації можна продовжувати. У заяві Путіна місцеві насамперед поки що не знайшли головного для них слова – «пенсії».

Розмови про те, що головним результатом цього загострення навколо Донбасу стане не визнання Росією «ДНР» та «ЛНР», а врахування місцевих громадян РФ до системи російських пільг і пенсій, з'явилися в грудні 2021 року. Ця тема у публічному просторі з’явилась під час підготовки «прямої лінії» Путіна з членами Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства та прав людини. Доступу до російської пенсійної системи як головної ознаки «об'єднання з Росією» тут очікують із обережним оптимізмом.

На підконтрольні угрупованням «ЛНР» та «ДНР» території з Росії, починаючи з літа минулого року, надходить більше грошей. Підвищення фінансування видно не лише за припливом коштів на реанімацію промисловості. У Донецьку на приміщенні місцевого театру раптом з'явилося електронне табло, у студіях «державних» телеканалів «ДНР» з'явилося нове обладнання.

Водночас місцевих підприємців по черзі викликають до «податкової». «Наш головний бухгалтер сходив туди ще в листопаді, нам наказово запропонували підписати договір – в обмін на зниження «єдиного соціального податку» з 30 до 15 відсотків взяти на себе зобов'язання підняти за два роки офіційну заробітну плату працівникам до рівня 34 тисячі рублів на місяць. Ми вже розпочали скорочення», – так розповідає про ситуацію на умовах анонімності один із підприємців на території, підконтрольній угрупованню «ДНР».

Із 1 січня обіцяли підвищення заробітних плат і пенсій категоріям населення, що найбільше потребують: вчителям, лікарям, «бюджетникам». Пенсію, у свою чергу, повинні були підняти до мінімального рівня 7884 російських рублі. Після військового загострення та обвалу курсу рубля мінімальну виплату пенсіонеру на підконтрольній угрупованню «ДНР» території можна описати просто – трохи менше 100 доларів.

Ціни на продукти зростають так, що підрахувати відразу важко

«Мені підняли в дитячому садку зарплату на 2000 рублів і пенсію на 2000 з 1 січня, – розповідає Олена, 63-річна вихователька дитячого садка з Донецька. – Але одночасно підняли ціни на вивіз сміття, воду, електрику, з осені різко подорожчало вугілля для домогосподарств, а ціни на продукти зростають так, що підрахувати відразу важко. Ці тисячі летять, як раніше сотні! Можна було б сказати «скільки дали, стільки і відібрали!», але я не дуже впевнена, чи буде баланс, він точно не на нашу користь».

Розмови в Донецьку та Макіївці – лише навколо грошей та їх відсутності. На другому місці за резонансом, мабуть, буде дата 1 лютого 2022 року. Це термін дії «указу» ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, згідно з яким перед виборами депутатів російської Держдуми пом'якшували умови «комендантської години». Обмеження скасовували спочатку на вихідних, потім розширили скасування «комендантської години» терміном з вечора п'ятниці до ранку понеділка, але зараз виходить, що «комендантську годину» можуть знову повернути на весь тиждень.

Громадський транспорт після 20:00 практично не ходить, кафе та ресторани дозвіл на роботу до 23:00 мають отримувати окремо, і це далеко не всім вдається. При цьому відчуття покращення життя, зниження рівня напруги від скасування «комендантської години» на вихідних все ж таки були. Якщо 1 лютого «комендантська година» повернеться на повний тиждень – це буде сигнал про загострення, реальний, а не слова про «велику війну» в російському телевізорі.

Навколо Донецька наразі немає головного – артилерійської канонади. Затишшя почалося з середини грудня. На фронті ще працюють снайпери, іноді вибухають міни, але загалом в очікуванні обіцяної «великої війни» лінія зіткнення мовчить. Тут також стало несподівано більше грошей. З листопада 2021-го базова ставка «рядового» несподівано піднялася до 24 тисяч рублів. «Несподівано», бо з початку року щомісяця обіцяли 20 тисяч, але не платили. Довгоочікуваний випереджальний підйом грошового забезпечення – ще одна з небагатьох ознак підготовки до війни.

В іншому все спокійно не тільки в окопах, а й на ринках – ажіотажу навколо круп та консервів немає, народ на телевізор не реагує, бо просто набридло.

Головний ньюзмейкер зараз Євген Юрченко – колишній заступник губернатора Воронезької області, якому вручили всю важку промисловість захопленої частини Донбасу як «інвестору». До того, що заводи стоять два роки, тут глухо мовчали, зараз говорять про кожну оплату послуг постачальників сировини як про величезне досягнення. Повідомляється навіть про покупку теплих курток для металургів «Алчевського металургійного комбінату».

З його приходом та появою нового фінансування перед Новим роком, наприклад, «заарештували» «мера» Макіївки. Виборів нового не буде, як не обирали і попереднього. У листопаді ватажок «ДНР» Денис Пушилін видав «указ» про звільнення «першого заступника уряду» «ДНР», колишнього віцегубернатора Іркутської області Володимира Пашкова. Він був куратором місцевої промисловості ще в 2016-му, потім називався «генеральним директором» ЗАТ «Внєшторгсервіс», потім одночасно став «віцепрем'єром уряду». У жовтні 2021-го його відрядження закінчилося, він зібрав речі з житла, де тимчасово жив у Донецьку, і поїхав до Росії. За місяць чомусь вирішили видати «указ» про його звільнення.

Керівник Пашкова, очільник «уряду» угруповання «ДНР» Олександр Ананченко востаннє з'явився в Донецьку в середині грудня, тому не виключено, що він назавжди поїхав у Росію.

Півтора місяця підконтрольна угрупованню «ДНР» територія – без «уряду» в особі пари Ананченко – Пашков. Він був окремим центром впливу у Донецьку. Зараз його немає, і нікого з місцевих це не дивує: йде зачистка спадщини Сергія Курченка, і пов'язаних із ЗАТ «Внєшторгсервіс» людей потроху прибирають. До 2018 року повноцінного «уряду» на підконтрольній угрупованню «ДНР» території не існувало, Олександр Захарченко об'єднував усі головні посади у цьому утворенні. Після його смерті з'явився окремий центр керівництва економікою, а зараз його знову прибрали.

Більшістю підприємств однаково номінально керує «інвестор» – привезений із Російської Федерації чиновник та підприємець середньої руки Євген Юрченко. На яких юридичних умовах і чому він отримав контроль над частиною гірничо-металургійної галузі Донбасу та хто вклав гроші у реанімацію заводів? У Донецьку на ці запитання ніхто не відповість, та й ніхто у ясній пам'яті їх не поставить.