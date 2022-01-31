Обговорення санкцій проти Росії у Сенаті США «на фінішній прямій» – сенатори

У США Сенат перебуває «на фінішній прямій» перед досягненням угоди про санкції проти Росії у зв’язку з її агресивними діями щодо України, заявили 30 січня в ефірі CNN голова сенатського комітету з міжнародних справ демократ Боб Менендес і провідний республіканець у цьому комітеті Джеймс Ріш.

При цьому, як випливає зі слів Менендеса, деякі санкції можуть запроваджені навіть у тому випадку, якщо Росія не здійснить повномасштабного вторгнення на територію України, якого побоюються на Заході і як можлива реакція на яку розробляється законопроєкт. За його словами, деякі обмеження можуть бути введені як відповідь на інші ворожі дії Росії проти України, такі як кібератаки чи спроби дестабілізувати ситуацію в країні.

За словами сенаторів, угода про законопроєкт може бути досягнута вже цього тижня. Залишається низка розбіжностей, зокрема щодо включення в санкційний пакет газопроводу «Північний потік-2», проте демократи й республіканці висловили впевненість, що їм вдасться домовитися з усіх питань.

За словами Менендеса, передбачені законопроєктом санкції, якщо вони набудуть чинності, будуть «виключно болючими» для Росії і «зламають» їй економіку.

Раніше повідомлялося, що йдеться про заходи проти найбільших російських банків і російського суверенного боргу. Крім того, законопроєкт передбачає запровадження експортного контролю (фактично ембарго на постачання в Росії певних видів продукції) та персональні санкції проти фізичних осіб. До списку санкцій, зокрема, може потрапити і президент Росії Володимир Путін.

Відповідно до законопроєкту, право вводити санкції буде надано адміністрації, при цьому частину санкцій вона буде зобов’язана запровадити, інші – залишаться на її розсуд.

Превентивні санкції закликав запровадити, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Держдепартамент і Білий дім виступали проти цієї ідеї, заявляючи, що загроза санкцій, а не їхнє введення, є засобом стримування.

При цьому, за словами сенатора Менендеса, справді «руйнівні» санкції будуть запроваджені у разі російського вторгнення. Менендес попередив, що ці санкції вдарять і по світовій економіці – зокрема, може йтися про зростання цін на пальне, якщо його постачання з Росії буде порушено.

Законопроєкт, який обговорюється в Сенаті, – не єдина ініціатива, пов’язана з розробкою санкцій, однак, як раніше повідомлялося, багато його положень підтримані Білим домом.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.