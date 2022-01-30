Євросоюз готовий до припинення поставок російського газу – Боррель

Європейський союз розробив план дій, якщо дипломатичні переговори з Росією завершаться невдачею і Газпром припинить поставки газу в країни ЄС.

Про це заявив Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Це включає підвищення нашої стійкості, в тому числі за рахунок нашої роботи з такими партнерами як США, Катар та Азербайджан щодо поставок газу у випадку, якщо Росія вирішить обмежити чи зупинити постачання», – написав голова дипломатії ЄС у своєму блозі.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.