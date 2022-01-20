Білий дім: будь-який перетин кордону України силами Росії чекає «жорстка відповідь»

У Білому домі заявляють, що будь-який перетин кордону України військовими Росії розцінюватимуть як нове вторгнення, на яке буде «жорстка відповідь».

«Президент Байден чітко сказав президентові Росії: якщо якісь російські військові сили перейдуть через український кордон, це буде розцінюватися як нове вторгнення, і на нього буде швидка, жорстка і єдина відповідь США і наших союзників. Президент Байден також знає зі значного досвіду, що у росіян є широкий набір сценаріїв агресії, який, крім військових дій, включає кібератаки і воєнізовану тактику. І він підтвердив, що ці акти російської агресії будуть зустрінуті рішучою, взаємною і єдиною відповіддю», – заявила 19 січня речниця Білого дому Джен Псакі.

Напередодні в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

Президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії «катастрофою», а російський президент Володимир Путін у цьому разі зазнає санкцій із боку Заходу, «яких він досі не бачив».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.

19 січня в Києві побував державний секретар США Ентоні Блінкен, який застеріг Росію від нового вторгнення в Україну. За його словами, можливість запуску Росією газогону «Північний потік-2» в обхід України буде під питанням, якщо Кремль наважиться на вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Після цих двох поїздок держсекретар 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві.