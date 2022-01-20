Байден: вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою

Широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії «катастрофою», а російський президент Володимир Путін у цьому разі зазнає санкцій із боку Заходу, «яких він досі не бачив». Про це заявив на пресконференції 19 січня президент США Джо Байден.

Байден назвав один із можливих наслідків російського вторгнення – за його словами, російські банки тоді не зможуть здійснювати операції в доларах.

Байден визнав, що Росія має значну військову перевагу над Україною і, ймовірно, зможе здобути військову перемогу у разі широкомасштабного конфлікту. Однак при цьому вона зазнає неприємних наслідків – як негайних, і довгострокових.

Байден вважає, що Володимир Путін, швидше за все, ухвалить рішення про операцію проти України. При цьому президент США сказав, що не вірить у те, що Путін хоче широкомасштабного воєнного конфлікту. Байден також дав зрозуміти, що рішення Заходу у відповідь залежатимуть від конкретних дій Росії проти України, їхнього масштабу та наслідків.

Говорячи про висловлені недавно вимоги Росії про невступ України до НАТО, Байден заявив, що Україна навряд чи зможе найближчим часом стати членом альянсу, але не через Росію, а тому, що, за словами Байдена, вона поки що до цього не готова.

Упродовж останніх днів побоювання країн Заходу щодо можливого російського вторгнення, які висловлюються з осені, ще більше посилилися. Це сталося після зміцнення російського військового угруповання біля кордонів з Україною і переговорів у Женеві та Брюсселі, що завершилися безрезультатно.

21 січня держсекретар США та міністр закордонних справ Росії зустрінуться у Женеві.

Російське МЗС стверджує, що Москва не готує військову операцію проти України.