Зеленський записав відео для українців – закликав не панікувати

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців закликав «не панікувати» через агресію Росії та запевнив, що влада робить усе для досягнення миру дипломатичним шляхом.

«У нас сильна, смілива, готова до всього армія, і це не новина... Ми розраховуємо передусім тільки самі на себе, не тому, що у нас немає підтримки, а тому, що у нас є гідність і є гордість. І саме через це у нас є партнери. І рівень їхньої підтримки і міжнародної коаліції високий, як ніколи. І це не новина. Ми до всього готові, але робимо все, аби нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання миру в Україні», – сказав Зеленський у відеозверненні в середу.

Президент наголосив, що зараз «єдиний привід для паніки – якщо після восьми років війни українці досі піддаватимуться цій паніці».

«Усім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути. Заспокоїтися. Не бігти по гречку і сірники... Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, неемоційно. Головою, не серцем», – сказав Зеленський, і закликав ЗМІ «бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув.