Почему Германия отказывает в оружии Украине: история, расчет, пропаганда

Почти 60 % немцев поддерживают позицию своего правительства не поставлять летальное вооружение Украине, сообщает агентство DPA с ссылкой на опрос, проведенный организацией YouGov. При этом только 20% жителей Германии считают, что Берлину стоит положительно ответить на просьбы Киева, а 21% никак не ответили на этот вопрос.

Киев неоднократно просил Берлин предоставить ему летальное вооружение на фоне скопления российских войск у своих границ, но новоизбранный глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что этого не будет – в том числе, из-за опасений дальнейшей эскалации и в связи с историей Германии. Глава же немецкого Минобороны Кристине Ламбрехт заявила, что Германия помогает Украине деньгами – по ее словам, Киеву уже предоставлено 1,8 миллиарда евро – а также сообщила, что ее страна даст Украине 5000 военных шлемов. «Это абсолютно четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне», – сообщила она.

Как Германия будет реагировать, если Россия опять нападет на Украину? Почему жители Германии отказываются помогать украинцам летальным оружием? И что нужно Киеву от Берлина в военном плане? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили доктор исторических наук, международник Андрей Мартынов, помощница спикера по вопросам внешней политики партии «Союз 90/Зеленые» (Германия) Мария Владимирова и заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

– Подавляющее большинство немцев не хотят поставлять Украине летальное вооружение: это любовь к России, нелюбовь к Украине или безразличие к тому, что происходит за их границами?

Андрей Мартынов: Тут все эти факторы могут действовать. Например, Германия, с одной стороны, отказывает Украине в поставке оружия, с другой – поставляет оружие иракским курдам. И немецкие военные инструкторы обучают иракских курдов.

Немецкое общественное мнение пацифистски настроено, так сложилось

С другой стороны, немецкое общественное мнение пацифистски настроено, так сложилось исторически. Особенно этот пацифизм укрепился на фоне балканских войн 90-х годов, которые привели к серьезным иммиграционным, миграционным волнам, которые накатывали на Германию. Многие немцы помнят эту миграционную волну 2015 года, которая стимулировала приход в парламент партии «Альтернатива для Германии». То есть любой серьезный конфликт в центре Европы очень пугает немцев, и это можно понять. Тут эмоции и историческая память из поколения в поколения передается.

Немцы очень боятся любого конфликта с Россией, поскольку он чреват последствиями, которые они не хотят испытывать на себе

Ну и конечно, тут есть определенная прагматика: многие немцы считают, что Россия остается важным немецким партнером в энергетической сфере. И вот те геополитические игры, которые сейчас идут вокруг сертификации Северного потока-2 тому подтверждение. Очень много спекуляций в немецкой прессе по поводу давления со стороны РФ. Буквально на днях создана дочерняя компания, которая в Германии будет заниматься непосредственно сертификацией «Северного потока-2».

Немцы очень боятся любого конфликта с Россией, поскольку он чреват последствиями, которые они не хотят испытывать на себе.

– Почему тогда у немцев нет исторической памяти про Мюнхенский сговор, попытки умиротворить агрессора, не провоцировать его, и к чему это приводит?

В немецкой историографии не очень популярен тезис о том, что Сталин и Гитлер несут одинаковую ответственность за развязывание Второй мировой

Андрей Мартынов: Опыт Второй Мировой свидетельствует о том, что немцы несут ответственность перед всеми бывшими советскими республиками. В немецкой историографии не очень популярен тезис о том, что Сталин и Гитлер несут одинаковую ответственность за развязывание Второй мировой. Вот эта тема Пакта Молотова-Риббентропа и раздел Европы между двумя европейскими диктаторами воспринимается Германией как то, что предшествовало Второй мировой войне. А вот Вторая мировая – это безусловно монопольная ответственность нацистской Германии.

– Какие тогда причины такого восприятия, симпатии, чувства вины перед Россией, а не Украиной – это выбор немцев, или же Россия подпитывает такие настроения?

Андрей Мартынов: Последовательной позиции в информационной сфере и защите своего информационного пространства Германия не занимает. Это открывает широкое поле для деятельности российской пропаганды в Германии.

Есть широкое поле для деятельности российской пропаганды в Германии

Накануне визита Анналены Бербок мы увидели очередной конфликт в немецкой экспертной среде. С одной стороны, 73 немецких эксперта обратились к Федеральному правительству с предложением занять более жесткую позицию относительно России, в ответ также около 70 немецких экспертов сказали, что нужно развивать традиции восточной политики Германии времен Вилли Брандта и, соответственно, никаких серьезных санкций против России не применять.

Мы видим определенный раскол, но этот раскол проникает даже в среду немецких политических партий. Вот скажем лидер Христианских демократов Фридрих Мерц говорит о том, что Германии нужно пересмотреть негативистскую позицию по вопросам поставок оружия Украине, и во всяком случае поставлять оборонное вооружение. С другой стороны, партнер Христианских демократов Христианско-социальный союз и его лидер Маркус Зедер говорит: наоборот, вопросы энергетики нужно вывести из-под рассмотрения в случае введения любых новых санкций против РФ. Такой разброд и шатания присутствует не только в общественном мнении, но и в политической элите.

– Не похоже ли, что Германия пытается приспособиться к «новому разделу Европы», который хочет совершить Россия?

Украина не добивается от Германии вооружений, а просто просит быть солидарной

Михаил Самусь: На самом деле, история действительно очень давняя. И если вспомнить о немецкой геополитике, то она как раз основывается на строительстве связей между Россией и Германией. Идея состоит в том, что если Германия контролирует ресурсы России, тогда Германия вместе с Россией может конкурировать с Великобританией и США с одной стороны, а сейчас уже с Китаем с другой стороны.

– Каких поставок вооружения Украина добивается от Германии?

Михаил Самусь: Украина не добивается от Германии вооружений. А просто просит Германию быть солидарной с Украиной, которая уже является 8 лет жертвой откровенной агрессии. Россия оккупировала Крым, оккупировала Донбасс, какие еще нужны доказательства и аргументы, что против России нужно вводить санкции?

Вооруженные силы Германии находятся в очень сложном положении, 200 танков у них. На оккупированных территориях Россия в два раза больше танков имеет, чем вся Германская армия

Поэтому никаких уникальных вооружений там нет, вооруженные силы Германии находятся в очень сложном положении, там не хватает финансирования, 200 танков у них. На оккупированных территориях Россия в два раза больше танков имеет, чем вся Германская армия. Поэтому от Германии нужна солидарность, нужно чтобы они не делали глупостей и, например, не запрещали Литве поставлять системы радиоэлектронный борьбы, которые помогают бороться с российскими беспилотниками.

– Как Германия будет реагировать, если Россия повторно нападет на Украину?

Мария Владимирова: Анналена Бербок (министр иностранных дел Германии), которая выступала на пленарных дебатах, провела аналогию, что государства внутри Европы должны быть как футбольная команда. И в футбольной команде вам не нужно иметь 11 нападающих, а нужно выполнять разные функции.

Германия уже вкладывает очень много денег в Украину и продолжает это делать

Германия как огромная экономика, ведущая экономика в Европе, уже вкладывает очень много денег в Украину и продолжает это делать для проектов реконструкции Донбасса, новые проекты по энергетике... Вновь звучала эта идея партнерства в сфере производства зеленого водорода. Германия должна оставаться на этом месте. Соответственно можно сделать вывод, что немецкое правительство на сегодня видит для себя, в первую очередь, роль как это было при кабинете Меркель: консолидация Европейских государств за пакетом санкций. Немецкое общество не готовы двигаться дальше, чем санкционный пакет. Второй важный аспект, это то как они держатся за Нормандский формат, за Минские договоренности.

– Сдерживают ли поставки вооружения других стран Украине повторное нападение России на Украину?

Немцы снова ставят на санкции

Мария Владимирова: Общая теория международных отношений нам говорит о том, что это является одним из инструментов политики сдерживания. И оружие действительно помогает в этом сдерживании, но немецкая точка зрения заключается в том, что 27 января в парламенте Бербок сказала: «кто говорит – тот не стреляет». Об этом утверждении можно дискутировать, но, мне кажется, тут можно увидеть важную сторону в политике сдерживания. Политическими методами можно заставить оппонента изменить его ход решений. И в этом плане немцы снова ставят на санкции.

Нужно помнить о том, что Россия – атомное государство. И сдерживание атомного государства ракетами Javelin – это вопрос, на который можно ответить только боевым опытом.

– Что может повлиять на мнение немцев, если случится повторное вторжение России?

Андрей Мартынов: Нужно активизировать украинско-немецкий диалог. Уже прошло 4 месяца после последних выборов Бундестага. Но до сих пор не действует активно украинско-немецкая межпарламентская группа. Если бы парламентарии двух стран посмотрели в глаза друг другу и предоставили аргументы, то, я думаю, такой непосредственный диалог парламентариев посодействовал бы консолидации немецких политических элит относительно Украины и большей солидарности с Украиной.

Михаил Самусь: Я думаю, нужно сконцентрироваться на усилении украинской армии и развитии союзов с теми странами, с которыми эта работа ведется.

Над текстом працювала Дар'я Ришкович

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