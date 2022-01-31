«Мы тут как мыши на сковородке»: как в Донецке реагируют на угрозы России Украине

Пока Россия пугает Украину и Запад «адекватным военно-техническим ответом», если НАТО и США не закроют путь для Киева в НАТО, в оккупированных российскими гибридными силами Донецке, Луганске и других городах повестка особая. Там борются с нашествием голодных бродячих собак (сообщается, что мальчик в Макеевке даже погиб от укуса бешеного пса), отмечают день рождения Владимира Высоцкого и 5-ти летие смерти первого главаря «ЛНР» Валерия Болотова (предположительно, отравленного в Москве), язвительно обсуждают заявление главаря «ДНР» Дениса Пушилина о том, что этот год будет «годом молодежи в республике» (которая не может выйти на улицу вечером из-за комендантского часа), жалуются на резкое подорожание коммуналки, продуктов и бессилие российской вакцины Sputnik (единственной в ОРДЛО) против нового штамма коронавируса.

Но, конечно, не обходится и без обсуждения «скорой атаки» Украины на оккупированную часть Донбасса. Кроме комментариев в духе «пускай сунутся» и «зубы обломают», под Вк-постами попадаются и скептичные реакции от местных жителей, которые обычно набирают очень много лайков.

«Азаров призвал жителей Донбасса готовиться к эвакуации», – сообщает огромный паблик «Донецк. Луганск. Новороссия» с более чем 300-тысячами подписчиков.

«Нас уже так предупреждали, что нужно выезжать. Ну выехали на неделю, и что? В наших домах уже солдаты живут», – комментирует один из читателей.

«Сидишь в России, вот сиди и молчи лучше. Без тебя хватает советчиков», – добавляет другой, намекая на бегство экс-премьера из Украины 8 лет назад.

В другом посте админ паблика рассуждает, как Россия ответит, если Украина атакует Донбасс.

«Как же надоели все эти ежедневные прогнозы. Хорошо тому, кто сидит где-нибудь на диванчике в Нижнем Новгороде или в Красноярске, с пивом и чипсами, подальше от нашей войны, и прогнозирует. А нам тут каково все это читать? Мы тут как мыши на сковородке, которую готовятся поставить на огонь. А все с интересом наблюдают. Под пивко и под чипсы...», –​ в отчаянии пишет одна из подписчиц.

Не обошли вниманием в пабликах «ДНР» и недавнее обращение Владимира Зеленского к украинским разведчикам в честь дня Службы внешней разведки, что Украине «пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов». В паблике «Тревожный Донецк», конечно, контекст обращения президента опускается, а новость озаглавлена просто: «Зеленский: «Пора переходить к наступлению».

«Да мы и России не нужны! Мы нужны были для России только, чтобы заполучить Крым! НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ОТКРОЙТЕ УЖЕ ГЛАЗА!» – комментирует «новость» одна из подписчиц.

«Многие это понимают, но не все, пройдет время может поймут», – отвечает ей другой житель оккупированной части Донбасса.

«Никто уже ни во что не верит! Хватит! Стоп! Люди устали от этой брехни! А самое страшное в этой ситуации, что мы все перестали бояться, даже теперь если это и правда, мы не верим и нам не страшно!», – эмоционально реагирует на манипуляцию в заголовке другая подписчица.

«Пушилин считает, что Украина на данный момент уже готова к нападению на Донбасс, Донецк должен быть готов к худшему сценарию», – пугает пост в популярном паблике «Донецк ВКонтакте».

«А какой это худший? А как же «до Киева дойдем?» Столько лет на месте топтаться и рассказывать, что вот-вот нападут и что почти победили. И ничего не меняется, кроме ширины лица Пушилина», – резонно замечает одна из комментирующих под постом.

«Я думал что худший сценарий уже осуществлен», – добавляет другой комментирующий, очевидно, намекая на никем не признанный статус «ДНР», экономический и эпидемиологический крах на оккупированных территориях.

«Проект обращения к Путину о признании «ЛДНР» рассмотрят уже в феврале», – оптимистично сообщает тот же паблик, рассказывая подписчикам о недавних «подвижках» в признании «республик» Россией. Судя по комментариям, особой уверенности в своем будущем людям в ОРДЛО это не добавило.

«Ой старая песня».

«Читайте внимательно «проект обращения».

«На воде вилами».

Спикер группировки «ДНР» Эдуард Басурин в привычной для жителей Донецка манере – без доказательств и с мрачным лицом – уверяет подписчиков паблика «Донецк – Online» в том, что «Киев готовит эвакуацию прифронтовых районов Донбасса», что, мол, доказывает агрессивные намерения Украины.

«Мы привыкли. Мы никак не можем повлиять на ситуацию», – вздыхает одна из подписчиц, которая, очевидно, почему-то привыкла верить Басурину.

«А Басурин еще у кормушки?», – спрашивает другой, более циничный подписчик.

«Мне постоянные эти выс..ры напоминают раздувание лягушки без соломинки, как же достало это гетто», – пишет совсем уже отчаянный читатель из ОРДЛО.

В «официальном» паблике оккупированного Дебальцево админ разместил видео от местного телеканала, в котором людей изо всех сил стараются убедить в кровожадности Украины. Не сработало.

«Как же вы задр..ли людей пугать», – в сердцах пишет одна читательница.

«Это же надо людей от цен отвлечь, чтобы думали о другом», – добавляет другая.

«Турчак призвал поставить оружие в ДНР и ЛНР», – заявляет другой паблик, уже зарегистрированный на территории группировки «ЛНР».

«Только находясь далеко отсюда, можно радоваться возобновлению боевых действий», – очевидно, немного вразрез с официальной линией пропаганды пишет один из читателей. Под комментарием – больше всего лайков.

«Давайте еще больше оружия и больше разрушений, и потом спишем все на Америку, Украину, Китай и так далее», – язвительно комментирует другой.

Напоследок – прямая речь читателей и слушателей Радио Донбасс.Реалии из Донецка. Мы спросили у них - как постоянные угрозы о том, что Украина нападет на оккупированный Донбасс, воспринимаются ими?

Донецк, Мария: «Говорю о себе и своем узком окружении –​ это, в основном, члены нашей семьи. Мы узнали о том, что Украина «на ушах» из-за российской агрессии, из сообщений наших киевских друзей. Вот уже третью неделю с разницей в несколько дней получаем панические вопросы «Что происходит? Куда бежать? Уже точно война?». Мы не смотрим новости обычно вообще. Наши мысли заняты насущными бытовыми делами по дому, по работе. Вот Омикрон «накрыл» сады и шшколы, поэтому вообще нет ни времени, ни желания вникать в геополитику. Внешне в Донецке ситуация спокойная. Эшелонов военной техники в городе не видно, как и вооруженных людей (возможно они уже так напичкали линию разграничения, что просто некуда размещать, но факт в том, что на улицах спокойно). В магазинах достаточно продовольствия. В аптеках есть медикаменты. Периодически получаем смс на номер «Феникса» (местный мобильный оператор - ред.) с предложением трудоустройства в Донецкий следственный изолятор ))) А также приглашение «пройти отбор» на элитный факультет подготовки сотрудников «МГБ ДНР» )))) Это массовые рассылки «Феникса» на все номера оператора. Не знаю, чем и как объяснить, но паники у членов моей семьи нет. Устали бояться, может. Не знаю. Впрочем, веры в то что будет «большая война» тоже нет. Все события проходят мимо нас «фоном». Где-то там, за пределами «гетто», а мы как в пузыре, что ли, живем. В информационном и экономическом».

Антон, Донецк: «Надо сказать, что в большинстве жители ОРДЛО не особо педалируют тему возможного вторжения РФ в Украину. Возможно, устали обсуждать военную тематику. А вероятно, люди просто побаиваются открыто высказывать свое мнение на улице или где-то еще… Конечно же, обычные жители Донбасса не желают обострения и повторения трагических событий 8-летней давности. Однако их уже вряд ли чем-то запугаешь после пережитого. По российским федеральным телеканалам и сепаратистским СМИ ежедневно запугивают масштабным наступлением со стороны ВСУ на Донбасс. Наверное, поэтому, если и поднимаются подобные темы о потенциальной эскалации, то больше обсуждают вероятную атаку Украины. Причем, откуда-то даже называются ориентировочные даты: примерно с начала февраля по 20 февраля. При этом все «силовые структуры» так называемых «ЛДНР» работают в штатном режиме. Лишь в одном большинство граждан сходны в Донецком регионе – что военный конфликт затянется надолго –​ примерно лет на 25. Судя по словам одного военнослужащего «ДНР», они уже устали и не хотят воевать. Очень надеются, что политикам все же удастся договориться и избежать войны и ненужного кровопролития. По мнению солдат, здесь воюют не Украина и Россия, а РФ против Запада».

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