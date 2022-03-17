Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Український форпост на Близькому Сході: як у Лівані підтримують Україну?

Вілла Сюрсок у Лівані підсвічена у кольори українського прапора. Фото – Посольство України в Лівані
(Рубрика «Точка зору»)

Ліван – перша арабська країна, яка рішуче засудила військове вторгнення Росії в Україну. Це стало ударом для Кремля, адже Путін надіявся на підтримку Близького Сходу, ймовірно вважаючи, що це середовище успішно захоплене проросійською пропагандою. Але його очікування не виправдалися, як і в усьому іншому.

І тут йдеться не лише про підтримку Ліваном України під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН, а й про те, що завдяки зусиллям української дипломатії саме ця арабська країна спірально запустила процес підтримки України на всьому Близькому Сході.

Інформаційна війна в арабських медіа

За словами Надзвичайного і Повноважного посла України в Лівані Ігоря Осташа, в перші дні російського повномасштабного вторгнення «арабський світ все ще перебував у своєрідному «полоні» російської дезінформації. Але українські дипломати одразу вступили у свою війну, інформаційну».

Завдяки цьому ліванські ЗМІ виявили дуже швидке бажання розібратися достеменно, що ж насправді відбувається в Україні, аби відсіяти зерно від полови. Показово, що на першій прес-конференції в Посольстві України в Лівані було близько 40 телеканалів з усього арабського світу.

Крім того, Посольство України в Лівані сприяло тому, щоб багато арабських, ліванських журналістів поїхали в Україну, аби побачили те, що відбувається, на власні очі.

«Попри те, що російські фейки продовжують запускати такі пропагандистські джерела, як «РИА Новости», «Sputnik», провідні арабські медіа більше не ведуться на це», – запевнив дипломат.

Серед найпоширеніших фейків – те, що в Україні відбувається «спецоперація», вона ведеться лише на Донбасі, а не на всій території України. Також Росія намагається просунути такий фейк, начебто багато ліванців хочуть іти воювати на боці Росії. Це не відповідає дійсності. Є офіційна позиція Ліванської Республіки про підтримку України, з одного боку, а з іншого боку, – нейтралітет щодо військових дій.

Посольство навіть підготувало офіційну ноту в Міністерство закордонних справ Лівану з проханням спростувати чутки, які розповсюджує російське посольство щодо готовності ліванців воювати на боці Росії, щоб поставити остаточну крапку у намаганні Кремля зіпсувати дружній зв'язок України та Лівану.

Великою проблемою, яка заважає ефективній боротьбі з фейками, є плутанина в назвах країн. Деякі, зокрема українські медіа у своїх повідомленнях замість Лівії називають Ліван. І оскільки вже є лівійські найманці, яких справді рекрутувала Росія, така помилка негативно б'є по репутації Лівану і створює хибні уявлення щодо цієї дружньої країни у свідомості українців.

Хто та як в ліванському суспільстві підтримує Україну

Один із найбільш надійних форпостів України в Лівані – освічена ліванська молодь. Український Посол неодноразово вже під час самої війни в Україні мав зустрічі зі студентами, зокрема в університеті Святого Йосипа у Бейруті.

«Це один із найбільших університетів країни. Сотні студентів в залі виявили цікавість і готовність чути про те, що відбувається в Україні. Цікаво, що університет також запрошував і російського посла на зустріч. Але, уявіть собі, російський посол виявив бажання зустрічатися лише з викладачами університету, без студентів. Це свідчить про страх цих людей перед молоддю, страх бути чесними і відкритими», – розповів Ігор Осташ.

Зустріч зі студентами в університеті Святого Йосипа у Бейруті Надзвичайного і Повноважного Посла України і Лівані Ігоря Осташа
Зустріч зі студентами в університеті Святого Йосипа у Бейруті Надзвичайного і Повноважного Посла України і Лівані Ігоря Осташа

В основі політичного устрою Лівану лежить конфесіоналізм. Тож багато що в цій країні визначають духовні лідери різних релігійних груп.

Показовим наразі є те, що навіть духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, авторитет для всіх шиїтів Близького Сходу, чітко заявив, що не підтримує війну, і що його послідовники – за мирне врегулювання.

Значний вплив та авторитет у Лівані мають медики. Багато з них колись отримали освіту в українських вишах. Посольство України повідомило, що група ліванських лікарів вже висловила готовність приїхати в Україну, аби надавати медичну допомогу постраждалим. Зараз триває робота над цим.

Окрім цього, формуються вантажі гуманітарної допомоги українцям. Перший вантаж вже відправлено, готується ще 10 тонн, які будуть направлені в Україну в кінці місяця.

Ліванське суспільство наразі всередині своєї країни намагається впоратися з тими проблемами, які виникли внаслідок вибуху у Бейруті у 2020 році, через економічну кризу. І тому навіть незначна допомога цієї держави важить дуже багато.

Гуманітарна допомога Україні. Ліван. Березень 2022 року
Гуманітарна допомога Україні. Ліван. Березень 2022 року

Дипломатичний фронт

Безпрецедентною подією, яка мала великий вплив на ситуацію на Близькому Сході, була зустріч нашого дипломата із послами країн G7, а також послами всіх країн ЄС в Лівані. Це відбувалося в перші дні війни.

«Ми спільно домовилися підтримувати ліванський уряд, який зазнав потужного пресингу з боку Росії через те, що Ліван першим в арабському світі публічно засудив військове вторгнення», – зазначив Ігор Осташ.

Зв'язок Лівану направду є дуже тісним з європейським західним світом. Недарма ж цю країну називають «арабською Швейцарією». Тож проукраїнська комунікація послів G7 у Лівані має вагомий вплив на арабський інформпростір.

Культурна та публічна дипломатія в Лівані також вельми активна. В перші дні війни Громада українців пікетувала Посольство Росії в Бейруті, відбувалися мітинги підтримки України в столиці Лівану та в історичному центрі країни – Біблосі.

Був організований український стенд на Бейрутському міжнародному книжковому ярмарку з перекладами арабською Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса. Це дозволило неабияк привернути увагу до подій в Україні, в тому числі фінансово.

Мітинг біля посольства Росії в Лівані. Початок березня 2022 року
Мітинг біля посольства Росії в Лівані. Початок березня 2022 року

Дуже красивим видовищем для всього Близького Сходу було те, як 15 березня, один із найкрасивіших музеїв Лівану, віллу Сюрсок, підсвітили у синьо-жовті кольори. Українська громада організувала там читання Тараса Шевченка арабською мовою.

А що у Сирії?

З одного боку, Сирія на голосуванні в ООН була однією із трьох країн, які підтримали Росію.

Також дуже активно обговорюється зараз інформація про сирійських бойовиків, які з подачі Росії та режиму Асада направляються начебто в Україну.

Але з іншого боку, є опозиційні режиму Асада сили, які «підпільно» висловлюють свою дружню підтримку Україні у війні з Росією.

Спротив України широкомасштабній агресії Росії є натхненням, шансом для сирійців, які виступають проти підтримуваного Росією режиму Асада.

Якщо Росія зараз застосовує ту тактику, яку застосовувала кілька років тому у Сирії, і світ це чудово бачить, то вона так само відповість і за злочини проти українського народу, і за злочини проти сирійського.

Бетонний монумент біля міста Ель-Баб на півночі Сирії розфарбували на знак солідарності з Україною. Березень 2022 року
Бетонний монумент біля міста Ель-Баб на півночі Сирії розфарбували на знак солідарності з Україною. Березень 2022 року

Тож, може статися, що російські «страшилки» про 40 тисяч найманців із Сирії є всього лише недолугим блефом.

«Всі опозиційні сили Сирії, особливо на півночі, північному сході дуже чітко артикулюють підтримку Україні. Щодо сирійських бойовиків, то я можу заспокоїти українців. В наших умовах, зокрема кліматичних, ці люди не зможуть серйозно воювати. Вони не є професійними військовими. Першу скрипку в Сирії завжди грали вагнерівці, найманці за гроші. Самі ж сирійці ніколи не грали першу скрипку у ході воєнних дій. На жаль, ці люди будуть просто російським «гарматним м'ясом», і я інформаційно зараз попереджаю сирійську сторону про це», – підсумовує посол в Лівані Ігор Осташ. (Наразі Сирія є зоною відповідальності Посольства України в Лівані).

Андріана Біла – журналістка, філолог

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Наслідки російських авіаударів та обстрілів на супутникових знімках: руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки російських авіаударів та обстрілів на супутникових знімках: руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові

Свіжі супутникові знімки показують спричинені армією Росії руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові, а також розташування російських сил на території Білорусі

  • Зображення 16x9

    Андріана Біла

    Журналістка, філолог. Закінчила Київський національний університет Тараса Шевченка і Національний університет «Києво-Могилянська академія». Переможниця Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (2019), Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (2019), лауреатка президентської стипендії. Авторка документального фільму про В’ячеслава Чорновола «Держава – це я». Дописувачка газети «День», видання «Критика».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG