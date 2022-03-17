За 22 дні війни до України повернулися понад 320 тисяч осіб – прикордонники

Державна прикордонна служба України повідомляє 17 березня, що понад 320 тисяч громадян України, переважна більшість з яких чоловіки, повернулися в країну від початку масштабного вторгнення Росії.

«Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди українці», – цитує Державна прикордонна служба України одного із українців, який прибув із Польщі в Україну.

2 дні тому прикордонники повідомляли про повернення близько 260 тисяч громадян України від початку масштабного вторгнення Росії.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.