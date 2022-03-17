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За 22 дні війни до України повернулися понад 320 тисяч осіб – прикордонники

Державна прикордонна служба України повідомляє 17 березня, що понад 320 тисяч громадян України, переважна більшість з яких чоловіки, повернулися в країну від початку масштабного вторгнення Росії.

«Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди українці», – цитує Державна прикордонна служба України одного із українців, який прибув із Польщі в Україну.

2 дні тому прикордонники повідомляли про повернення близько 260 тисяч громадян України від початку масштабного вторгнення Росії.

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Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

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