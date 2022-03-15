Минулої доби Україну залишили понад 70 тисяч людей – прикордонники

У Держприкордонслужбі повідомили, що минулої доби Україну залишила понад 71 тисяча людей.

«Минулої доби Україну залишили понад 71 тисяча осіб. Більшість із тих, хто виїхав – понад 48 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні накопичення пішоходів і транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Водночас до України за минулу добу прибули понад 15 тисяч людей.

«Майже 13 тисяч з них – українці, більшість з яких чоловіки, що готові поповнити лави оборонців країни. Пишаємося земляками. Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 260 тисяч наших співвітчизників», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 870 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».