Президент відвідав родину Власенків, які розповіли Радіо Свобода, як втікали від обстрілів із Ворзеля

Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні родину Власенків, яка потрапила під обстріл російських військ під час евакуації з міста Ворзеля Київської області, повідомляє пресслужба глави держави.

Тетяна та Роман Власенки з трьома дітьми переїхали на Київщину з Криму після початку російської окупації півострова, оскільки не захотіли набувати російське громадянство. Про що вони розповіли Російській службі Радіо Свобода.

4 березня при спробі евакуюватися автомобілем з Ворзеля Київської області, на 9-й день масштабного вторгнення Росії в Україну, вони потрапили під обстріл російських військ.

Тоді, як розповіли Радіо Свобода Власенки, старша донька – 16-річна Катя закрила своїм тілом молодшого брата – 8-річного Ігоря – й отримала значні поранення. Осколкових поранень також зазнала мати Тетяна.

«Коли мене привезли, у мене залишалося 30% крові, а Катя взагалі сипіла і не могла дихати сама. Але нас врятували, ми зараз живі та вдячні нашим українським воїнам, нашим українським простим людям, які нас підтримали», – розповіла журналістам Радіо Свобода Тетяна Власенко.

Лікування матері та доньки триватиме кілька місяців, але вони змогли зберегти свою родину та вижити, йдеться на сайті глави української держави.

Президент, зокрема, побажав родині Власенків швидкого одужання та висловив переконання, що невдовзі вони всі разом святкуватимуть перемогу України.

«Інакше й бути не може, коли в нашій країні такі міцні родини», – зазначив глава держави.

У лікарні президент України також поспілкувався з іншими жителями Київщини, які проходять там лікування, з бійцем територіальної оборони та водієм убитого в Ірпені журналіста-документаліста Брента Рено.

13 березня президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових, які проходять лікування у військовому госпіталі з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.

Масштабна війна Росії проти України триває 22-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.