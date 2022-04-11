Представництво ЄС відновило роботу в Києві

Представництво Європейського союзу в Україні відновило свою роботу в Києві, йдеться у повідомленні представництва в твітері.

«ЄС повернувся до Києва», – вказано у повідомленні.

Допис проілюстровано світлиною прапора ЄС на флагштоку, встановленому біля будівлі представництва на вулиці Володимирській, 101, в українській столиці.

Представництво ЄС повністю евакуювали незабаром після початку повтомасштабного вторгнення РФ в Україну, і відтоді основна команда представництва працювала в польському Жешуві.

9 квітня пресслужба Європейської служби зовнішніх зв’язків у Брюсселі повідомила про рішення знову повернути диппредставництво ЄС до Києва.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. Одними з перших заявили про повернення до Києва представники Словенії, країн Балтії, Туреччини.