Представництво ЄС відновило роботу в Києві

Представництво Європейського союзу в Україні відновило свою роботу в Києві, йдеться у повідомленні представництва в твітері.
«ЄС повернувся до Києва», – вказано у повідомленні.
Допис проілюстровано світлиною прапора ЄС на флагштоку, встановленому біля будівлі представництва на вулиці Володимирській, 101, в українській столиці.
Представництво ЄС повністю евакуювали незабаром після початку повтомасштабного вторгнення РФ в Україну, і відтоді основна команда представництва працювала в польському Жешуві.
9 квітня пресслужба Європейської служби зовнішніх зв’язків у Брюсселі повідомила про рішення знову повернути диппредставництво ЄС до Києва.
Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. Одними з перших заявили про повернення до Києва представники Словенії, країн Балтії, Туреччини.
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