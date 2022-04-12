Словаччина готує повернення своїх дипломатів у Київ – МЗС

Словаччина готує повернення своїх дипломатів у Київ, повідомив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок.

«Словаччина готує повернення своїх дипломатів до Києва. Найближчими днями я направлю до столиці України інспекційну групу з наших дипломатів для оцінки безпекової ситуації у столиці на місці. Якщо можливо, ми негайно задіємо наше посольство», – написав Корчок у твітері.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. Про повернення або такий намір в найближчому майбутньому вже заявили низка європейських країн, країн Балтії, Туреччина.

11 квітня стало відомо про відновлення роботи у Києві Представництва ЄС в Україні.