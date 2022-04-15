До Києва приїхала мер Парижа – Кличко

Київ відвідала міська голова Парижа Анн Ідальго, повідомляє мер столиці України Віталій Кличко 15 квітня.

«Зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка відвідала Київ у цей складний воєнний час. З моєю колегою ми підписали Угоду про встановлення дружніх відносин між нашими містами – Києвом та Парижем», – повідомив він.

Кличко подякував міській владі Парижа за прийом українських переселенців і гуманітарну допомогу Україні та її столиці.

Він нагадав про присвоєння Києву статусу почесного громадянства, яке паризька влада ухвалила 22 березня.

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«Цією відзнакою, яка вперше присуджена Парижем, і яку отримав Київ, Париж підтвердив підтримку та дружбу з українською столицею, яка сьогодні обороняється і виборює свою свободу», – додав міський голова.

Ідальго в оприлюдненому пресслужбою міського голови зверненні висловила підтримку столиці України.

«Ми знаємо, що кияни та мер Києва дуже хоробрі, і ми з вами та вашими жителями», – сказала вона, звертаючись до Кличка.

Після звільнення від російських військ Київської області низка лідерів західних країн відвідали столицю. Зокрема, президенти Польщі, Естонії, Литви та Латвії прибули до Києва 14 квітня, вперше після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.