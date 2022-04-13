Мер Києва висловився за перейменування станцій метро з «недружніми» назвами

Мер Києва Віталій Кличко висловився за перейменування кількох станцій столичного метро з «недружніми» до України назвами.

«Такі зміни, перейменування, ми будемо розглядати на найближчій сесії Київради. Щоб нам, киянам, назви столичних станцій метро нагадували про позитивні зміни та про те, хто є нашими справжніми друзями. А не звеличували тих, хто посилає сюди орду і смерть українцям. Ми обов’язково розглянемо це питання і зробимо правильні кроки», – сказав Віталій Кличко в ефірі телемарафону 13 квітня.

Зокрема, за словами мера Києва, було б доречно перейменувати станцію «Мінську».

«Наприклад, станція «Мінська». Якщо ми отримуємо погрози з Мінська, а з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках, така назва станції є неприємним нагадуванням. Я переконаний, що «Мінська» може стати, наприклад, «Варшавською». Адже Варшава – місто, яке активно допомагає Києву, прийняло багато переселенців, є справжнім другом» – пояснив свою позицію Кличко.

11 квітня міська влада Києва заявила, що найближчим часом планують перейменувати 15 вулиць та 5 станцій київського метрополітену з метою завершення процесу дерусифікації у столиці. Зокрема, як повідомив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко, заплановано перейменування міських об’єктів, «чиї назви пов’язані з країною-агресором». За попередніми даними, це торкнеться вулиць Московської, Героїв Сталінграду, бульвару Дружби Народів, станцій підземки «Героїв Дніпра», «Мінська» та деяких інших об’єктів.