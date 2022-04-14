Київське метро відновлює рух обома коліями на двох лініях і скорочує інтервал руху

Київський метрополітен від 15 квітня відновить рух обома коліями на синій та зеленій лініях, повідомляє Київська міська державна адміністрація 14 квітня.

«На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями «Академмістечко» та «Шулявська», однією – між станціями «Шулявська» та «Театральна», – заявляє міська влада.

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Крім того, інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин – раніше він становив близько години. Перевезення в метрополітені здійснюються з 7:30 до 19 години.

Відтак поїзди рухатимуться:

на червоній лінії: від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»

на синій лінії: від «Героїв Дніпра» до «Теремків»

на зеленій лінії: від «Сирця» до «Червоного хутора»

Працюють пересадочні вузли між «Золотими воротами» та «Театральною», «Площею Льва Толстого» та «Палацом спорту».

Поїзди проїжджатимуть станції «Майдан Незалежності» та «Кловська» без зупинки.

Київський метрополітен 4 квітня повідомив про відновлення руху через Південний міст.

«Укрзалізниця» 28 відновила рух кільцевої електрички в Києві.