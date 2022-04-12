У Києві затримали «псевдомінера» метро – поліція

Поліція Києва затримала чоловіка за неправдиве повідомлення про мінування метро – про це повідомила її пресслужба 12 квітня.

«Чоловік зателефонував на спецлінію та повідомив, що залишив вибухівку на станції метро, однак інформація не підтвердилася. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян «мінеру» загрожує до шести років позбавлення волі», – йдеться в заяві.

Йшлося про мінування станції метро «Голосіївська». Слідчі та вибухотехніки перевірили її, але не знайшли вибухівку.

Пресслужба цитує заступника начальника відділу кримінальної поліції управління поліції в метрополітені Юрія Чмира, який повідомив, що чоловіка – киянина 1966 року народження – вже затримали.

«Чоловік на момент затримання перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння та пояснити причину своїх протиправних дій не зміг», – каже він.

Щодо нього відкрили провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Суд взяв його під варту.

Наприкінці 2021-го року та на початку 2022-го в містах України почастішали повідомлення про мінування.

За даними СБУ на початок лютого, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, з початку 2022 року – понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось. Служба безпеки України звинувачує в причетності до повідомлень Росію.