За хвилею псевдомінувань в Україні стоїть Росія – СБУ

У Службі безпеки повідомили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка «намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини».

«Спецслужби РФ активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну... Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати. За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки», – повідомили в СБУ.

Російська сторона таких заяв не коментувала раніше, і не коментує зараз.

За даними СБУ, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, з початку 2022 року – понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Львові вдруге за місяць надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл.