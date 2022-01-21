У Львові вдруге за місяць надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл

У школах Львова відбувається евакуація дітей і працівників після анонімного повідомлення про замінування всіх шкіл міста, повідомила 21 січня пресслужба Львівської міської ради.

«Навчальні заклади діють згідно з протоколом, евакуйовують учнів і повідомляють батьків. Відповідні служби обстежать приміщення навчальних закладів і прилеглі до них території на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів», – йдеться в повідомленні.

12 січня уже надходило повідомлення про мінування всіх шкіл Львова. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

У Службі безпеки України 14 січня заявили, що неправдиві повідомлення про мінування є «поширеним інструментом в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України».

Правоохоронці регулярно отримують повідомлення про мінування об’єктів соціальної інфраструктури, комерційних та державних установ, які, як правило, після перевірки не підтверджуються.