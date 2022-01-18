У поліції перевіряють повідомлення про мінування 46 шкіл і двох судів у Києві

Національна поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування кількох десятків шкіл у столиці, підтвердили Радіо Свобода в пресслужбі місцевого управління.

«Так, було таке повідомлення (про мінування 46 шкіл – ред.), зараз перевіряють профільні служби», – повідомила представниця пресслужби.

Вона уточнила, що йдеться про школи в усіх районах Києва.

Крім того, у відомстві підтвердили отримання сповіщень про мінування Київського апеляційного та Окружного адміністративного судів столиці, їх також перевіряють.

Раніше дві судові установи повідомили, що отримали повідомлення про мінування.