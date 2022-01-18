Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У поліції перевіряють повідомлення про мінування 46 шкіл і двох судів у Києві

Поліція перевіряє школи в усіх районах Києва

Національна поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування кількох десятків шкіл у столиці, підтвердили Радіо Свобода в пресслужбі місцевого управління.

«Так, було таке повідомлення (про мінування 46 шкіл – ред.), зараз перевіряють профільні служби», – повідомила представниця пресслужби.

Вона уточнила, що йдеться про школи в усіх районах Києва.

Крім того, у відомстві підтвердили отримання сповіщень про мінування Київського апеляційного та Окружного адміністративного судів столиці, їх також перевіряють.

Раніше дві судові установи повідомили, що отримали повідомлення про мінування.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG