Торік зафіксовано понад 1100 повідомлень про псевдомінування, 300 «мінерів» встановили – СБУ

Протягом 2021 року правоохоронці зафіксували понад 1 100 неправдивих повідомлень про мінування, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі Служби безпеки України.
За даними служби, найбільше таких повідомлень стосувалися об’єктів у Києві, а також Харківській, Запорізькій та Одеській областях, більшість із них надходили електронною поштою.
«З початку 2022 року зафіксовано 184 неправдивих повідомлення про готування терористичного акту. У кожному випадку здійснюється перевірка об’єкта можливого мінування силами органів Національної поліції, з проведенням евакуації та обстеження на наявність вибухових пристроїв. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилось», – йдеться в коментарі голови Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Артема Дехтяренка.
Повідомлення про мінування можуть надходити на електронні поштові скриньки Служби безпеки, Національної поліції або власне установ, про які в них йдеться. Зловмисники при цьому намагаються використовувати програмне забезпечення для збереження анонімності. Алгоритм пошуку авторів, пояснюють у СБУ, залежить від кожного окремого випадку і передбачає оперативні та технічні заходи.
«Разом з цим, вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У 2021 році встановлено близько 300 осіб, які здійснили мінування за допомогою телефону та електронної пошти», – заявляє речник СБУ.
У відомстві нагадують, що за неправдиві повідомлення про мінування передбачена кримінальна відповідальність:
- за статтею про «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» – позбавлення волі від двох до шести років, за повторний такий дзвінок від чотирьох до восьми років
- за статтею про «терористичний акт» – у разі загрози вибухів або інших дій, що створять небезпеку для життя та здоров’я людей чи інші тяжкі наслідки – від п’яти до 10 років з конфіскацією майна, за повторне правопорушення – від семи до 12 років з конфіскацією майна
У Службі безпеки України 14 січня заявили, що неправдиві повідомлення про мінування є «поширеним інструментом в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України».
Правоохоронці регулярно отримують повідомлення про мінування об’єктів соціальної інфраструктури, комерційних та державних установ, які, як правило, після перевірки не підтверджуються.
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