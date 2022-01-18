Окужний адміністративний суд відновив роботу, вибухівки не виявили

Окружний адміністративний суд Києва відновив роботу після перевірки повідомлення про мінування, повідомила пресслужба суду.

За повідомленням, спеціалісти вибухотехнічної служби здійснили «усі необхідні заходи для перевірки інформації про замінування».

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«Під час огляду приміщень вибухових речовин, які б загрожували життю та здоров’ю працівникам і відвідувачам суду, не виявлено. Роботу суду відновлено, розгляд справ продовжується у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Раніше ОАСК і Київський апеляційний суд повідомили, що отримали повідомлення про мінування.