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Київ: у поліції перевірили інформацію про мінування будівлі на Банковій, вибухівки не знайшли

У пресслужбі не уточнили уточнити, чи йшлося конкретно про будівлю Офісу президента (на фото)

Національна поліція у Києві перевірила повідомлення про мінування будівлі на вулиці Банковій. Про це повідомили Радіо Свобода в пресслужбі столичного управління Нацполіції.

«У нас було повідомлення про мінування однієї з будівель на вулиці Банковій. Перевірка завершена, жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено», – сказав представник пресслужби.

Він не зміг уточнити, чи йшлося конкретно про будівлю Офісу президента. Пресслужбі також невідомо, чи евакуйовували Офіс президента.

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За даними СБУ, протягом 2021 року правоохоронці зафіксували понад 1 100 неправдивих повідомлень про мінування. За даними служби, найбільше таких повідомлень стосувалися об’єктів у Києві, а також Харківській, Запорізькій та Одеській областях.

Правоохоронці регулярно отримують повідомлення про мінування об’єктів соціальної інфраструктури, комерційних та державних установ, які, як правило, після перевірки не підтверджуються.

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