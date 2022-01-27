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Головне не посіяти паніку в дитячих очах – вчителі про безпеку (відео)

Головне не посіяти паніку в дитячих очах – вчителі про безпеку (відео)
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Головне не посіяти паніку в дитячих очах – вчителі про безпеку (відео)

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У Київській школі рятувальники спільно із поліцейськими провели тренування з мінної безпеки для дітей столичної школи. Школярам розповіли про види небезпечних предметів та правила поведінки з ними.

Разом з тим у школі провели тренування по евакуації дітей із приміщення та продемонстрували, як вибухотехніки перевіряють школи на наявність вибухонебезпечних предметів.

З початку року в Україні продовжується хвиля масових псевдомінувань шкільних закладів, державних установ та торгових центрів. У Службі безпеки повідомили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка «намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини».

За даними СБУ, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, з початку 2022 року – понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось.

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