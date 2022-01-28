«500 доларів за фарбу». СБУ оприлюднила розмови можливого агента Росії

ОДЕСА – Українські спецслужби оприлюднили розмови можливого російського агента зі своїм найманцем – той за версією слідства підпалював вантажівки і обливав фарбою пам’ятник загиблим Небесної сотні. Одеські експерти кажуть: таким чином російські спецслужби створюють ілюзію партизанського спротиву, хоча насправді знайти виконавців навіть для таких терактів все важче.

Служба безпеки України оприлюднила записи розмов можливого виконавця із можливими замовником терактів та диверсій в Одесі – підпалу військової машини та залиття фарбою одеського пам’ятника загиблим на Майдані. Ймовірно замовник – агент російських спецслужб. Його було затримано 10 січня 2022 року.

Співробітники СБУ затримали організатора під час його зустрічі із виконавцем. Він ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ. Той стався в грудні 2021 року. За повідомленнями одеських ЗМІ, це була вантажівка «Камаз» в розташуванні 43-го окремого полку зв'язку та управління Повітряного командування «Південь» ЗС України.

За повідомленнями пресслужби СБУ, агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території так званої «Придністровської молдавської республіки». Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Агенту було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

28 січня служба безпеки оприлюднила записи розмов між агентом і виконавцем – голос виконавця змінено. В тому числі вони обговорюють:

понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;

підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;

щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;

стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.

Згідно із записами, за облиття пам’ятника фарбою платили 400-500 доларів, за можливий підпал центру допомоги українській армії 800-1000 доларів, а за підпал вантажівки. Агент також цікавиться, чи вміє виконавець стріляти з гранатомета, пропонує йому працювати в російських спецслужбах та ставити вибухівку. Скільки йому заплатили за підпал вантажівки, не повідомляється.

Раніше в Одесі було більше волонтерських центрів, зараз з великих залишився тільки один, розповіли Радіо Свобода самі волонтери. В центрі на вулиці Канатна базується декілька об’єднань і волонтерів. В тому числі там плете захисні сітки для збройних сил України волонтерка громадської організації «Заради миру в Україні» Лариса Данилевська. Раніше вона була активісткою «Сотні Далії Северин», громадської організації Тетяни Скапровської. Про затримання диверсанта Данилевська прочитала в новинах і одразу подумала про свій центр.

«Я коли це прочитала, одразу згадала 2014 рік. Не знаю, навіщо вони хотіли підпалити волонтерський центр. Може щоби нас залякати, може ще для чогось. Але хочу сказати одне: нас не залякати. Ми будемо й надалі допомагати фронту», – говорить Данилевська Радіо Свобода.

Волонтерка пригадала, що такі центри в Одесі неодноразово ставали об’єктами диверсій у 2014-2015 роках – під входи підкладали вибухівку, намагались залякати волонтерів.

Подібні дії пов’язані зі спробами Росії продемонструвати, що в Одесі та інших містах України є нібито якісь проросійські та спротив, говорить Радіо Свобода експерт з питань безпеки, ексрадник голови національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк. Облити фарбою – це не суттєва шкода, але це створення ілюзії для міжнародної спільноти і росіян, що в Одесі чи інших містах нібито є «нескорені борці з українською хунтою».

«Активність нікуди не зникла, але, завдяки Службі безпеки, ми щонеділі отримаємо повідомлення про затримання тих чи інших осіб, що діють в інтересах країни-агресора Російської Федерації. Вони збирають інформацію, що становить військову чи державну таємницю, розгортають діяльність, що відноситься до терористичної», – говорить Форостяк. Він не пов’язує агентурну роботу спецслужб із накопиченням військ на кордоні та можливістю повномасштабного вторгнення.

Знайти агентів для подібної незаконної роботи стає все складніше, стверджує експерт, а їхнє виконання, на щастя, дуже неякісне. Форостяк пригадав, що декілька років тому в Харкові затримали диверсанта, який планував скоїти теракт на станції метро і замаскував вибухівку під вогнегасник. На щастя, об’єкт заздалегідь підмінили під час оперативної роботи, тому у терориста нічого не вийшло. Диверсанта затримали, коли той приводив «вибухівку» в дію.

Облиття фарбою пам’ятників Небесної Сотні чи загиблим на Донбасі відбувається в різних містах України приблизно раз чи два на рік. У травні 2020-го так зробили у Харкові, в травні 2017 року – в Києві, восени 2021 року – в Первомайському Одеської області. В самій Одесі пам’ятку також неодноразово обливали фарбою.