Учеников и персонал всех двадцати школ Славянска 25 января пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании. К вечеру все школы обследовали правоохранители, взрывчатку не нашли.

Перед школой номер 8 в Славянске собрались и ученики, и весь персонал. Двери в здание широко распахнуты. Правоохранителей нигде нет.

Мама Юлия ведет из школы второклассницу Ксению:

– Из интернета знаю, что вроде бы как заминировали школу, школы по всему городу. Поэтому деток и забираем, – делится Юлия.

– Как вы к этому относитесь: верите, что действительно заминировали?

– Нет, не верю. Не знаю, чья это провокация такая. Ну, ничего, побудем дома, – улыбается жительница Славянска.

Без обеда

Перед входом в опустевшую школу собрались несколько сотрудников. Светлана говорит, что надоели уже, по ее словам, «фейковые минирования». Тем более, пока люди на улице, в школьной столовой портится еда.

Вся еда, все напеченное. Все осталось брошенным

«Экстренная ситуация, заминирована школа, вот и повыскакивали, хорошо, что не в чем мать родила, успели одеться, – вынужденно иронизирует Светлана и добавляет: – Вся еда, все напеченное. Ну это же немыслимо так работать. Все осталось брошенным. Сейчас, если разрешат зайти, – зайдем и уберем, что выльем, потому что срок реализации готовой продукции 3 часа».

«Паники нет» – директор школы

Почему почти 300 других учеников школы пришлось эвакуировать? Из отдела образования сообщили о возможном заминировании школы, рассказала Радио Донбасс.Реалии директор Светлана Делеске.

Двое маленьких девочек были в слезах

«Среди учителей абсолютно никакой паники, все действовали очень слаженно, очень четко, – подобные учения у нас происходят время от времени. Среди детей, правда, необычно было: двое маленьких девочек были в слезах. Пришлось мне и классному руководителю взять их за руки. Ведь ситуация может повториться. Не дай господь, чтобы такое повторилось».

Через несколько часов после эвакуации в школу приехали несколько правоохранителей. Здание обследовали. Взрывчатку не нашли.

Завтра мы возобновляем образовательный процесс

«Соответствующими службами были обследованы все помещения, которые остались открытыми на момент эвакуации сотрудников и детей. Ни в одном из помещений не нашли никаких подозрительных предметов. Мы можем смело говорить, что все действия, которые осуществили сотрудники школы, были оперативными, результативными. Правда, родители сейчас уже звонят и волнуются о детях. Но завтра мы возобновляем образовательный процесс», – сообщила нам Светлана Делеске.

«Зберігаємо спокій…»

О том, что все школы Славянска могут быть заминированы, написал на странице в соцсети руководитель ВГА Вадим Лях.

Спецслужбы получили информацию о том, что якобы заминированы все школы Славянской громады

«Спецслужбы получили информацию о том, что якобы заминированы все школы Славянской громады. Несмотря на абсурдность этого предположения, будет проведена эвакуация детей и сотрудников из зданий. После этого все школы обследуют правоохранители с собаками», – написал Лях. Он иллюстрировал пост кадром из советского мультика о Карлсоне с надписью: «Спокойствие. Только спокойствие». Потом эту картинку, правда, удалили. Вместо нее написали уже на украинском: «Зберігаємо спокій та працюємо далі».

О минировании в отделе образования Славянской ВГА узнали в 10.40, после этого всех учеников и сотрудников эвакуировали, рассказала Марина Хохлова, руководитель отдела.

Эвакуация прошла успешно

«Все было слаженно. Уже через 20 минут начали звонить руководители школ и сообщали, что эвакуация прошла успешно, всех учеников отправили по домам», –отметила Хохлова. Также она добавила: по состоянию на 14.00 уже обследовали около трети из 20 местных школ, взрывчатку не нашли.

Кто минер?

Источники Радио Донбасс.Реалии в правоохранительных органах говорят, что сообщение о минировании школ в Славянске, как, например, 24 января в Запорожье, связано с некоей группировкой Gerex. В одноименном телеграм-канале собраны сообщения о ложных минированиях в России, Украине, Польше, есть фото письма в СБУ с сообщением о минировании и требованием выкупа.

25 января опубликовано такое сообщение: «Херсон, Хмельницк, Запорожье, Луцк, Славянск ЗАМИНИРОВАНО, ЖДЕМ НОВОСТЕЙ ГОСПОДА. СНИМАЙТЕ ВИДЕО».

Есть и такие посты: «… если хотите заказать лжеминирование своей школы, тогда сразу пишите, что хотите купить».

В правоохранительных органах сообщили, что неизвестные требовали 1 миллион гривен, чтобы избежать взрывов в Славянске. В Запорожье, для сравнения, требовали 15 миллионов.

Что говорят в СБУ

В СБУ официально сообщили, что за 2021 год зафиксировали более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений террористического характера. С начала 2022 года зафиксировали 184 ложных сообщения о приготовлении террористического акта. В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

«Сообщения о минировании/терактах поступают на электронные почтовые ящики СБ Украины, Национальной полиции и непосредственно объектов террористических посягательств. Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Вместе с этим принятыми мерами установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – сообщили в спецслужбе.

В 2021 году установлено около 300 человек, совершивших минирование с помощью телефона и электронной почты.

В СБУ отметили, что ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан – до 6 лет, а за повторное сообщение – до 8 лет тюрьмы. А наказание за угрозу совершения взрывов до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщили Радио Донбасс.Реалии в отделе коммуникации Краматорского районного управления полиции, по состоянию на 19.00 в Славянске несколько групп правоохранителей обследовали все школы и заведения профтехобразования: взрывчатку или какие-либо подозрительные предметы не нашли.

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