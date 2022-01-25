«От других людей я узнал, что её пытали» – муж Ольги Мозолевской

«Ни под каким предлогом не вздумай сюда ехать»,​ – такими были первые слова кураховчанки Ольги ее мужу, сказанные из донецкой тюрьмы. Ольга ездила на работу в Донецк еще до войны, продолжала делать это и тогда, когда город был оккупирован. Однажды Ольга Мозолевская не вернулась домой. Она – заложница подконтрольных России группировок уже 5 лет, октября 2017 года! Больше трёх лет она провела в незаконной тюрьме «Изоляция», а затем еще два – в донецком СИЗО№5. Муж Ольги Виталий Мозолевский рассказал Радио Донбасс.Реалии о том, что ему известно об Ольге сейчас.

«Она всегда была такая весёлая и открытая – душа компании. Мы очень любили с ней путешествовать», – рассказывает о своей жене Виталий Мозолевский. С Ольгой он не виделся с октября 2017-го. Женщина поехала в Донецк на работу и пропала.

Начал её набирать и телефон не отвечал

«Она перестала выходить на связь. Обычно мы созванивались, и всё было нормально. Вечером я увидел, что она не в сети. На следующий день я не смог ей позвонить. И на третий день я вижу, что она не в сети – начал её набирать, и телефон не отвечал: был выключен», – говорит Виталий.

Виталий Мозолевский начал искать через соцсети коллег Ольги, однако никто не знал где она. Так как на работу она не вышла.

Когда узнали, что я с украинской стороны – моментально все исчезли

«Спустя неделю я поехал в наше местное отделение полиции и подал заявление, потому что пошёл слух, что её видели с украинской стороны. Я попросил проверить по блокпостам, пересекала ли она линию разграничения. А на следующий день мы поехали в Донецк подавать заявление. Там сразу же заинтересовались, как это так – жена пропала? А когда узнали, что я с украинской стороны – моментально все исчезли. Всё, что успел – крикнуть в спину, что же мне делать. Сказали – поищи сам», – рассказывает Мозолевский.

Подать заявление в органы оккупационной администрации о пропаже жены Виталию удалось спустя четыре дня – и то, благодаря знакомым. Виталий полагает, что и сам рисковал попасть в застенки, так как его пытались выманить так называемые следственные органы группировки «ДНР».

«Получил звонок из Донецка. Сказали, что нужно, чтобы я приехал. Я начал объяснять, что не могу сейчас оставить ребёнка одного, чтобы приехать. Мне сказали подумать и посоветовали приехать. Только я закончил разговор, позвонил следователь из Курахово. Я ему эту всю ситуацию пересказал. Следователь спросил, узнал ли я звание и должность звонившего. На следующий день снова позвонили из Донецка, спросили, что я решил. А я в свою очередь начал спрашивать звание, какое РОВД. Мне сказали – какая разница, я всё равно должен приехать, мол на блокпосту встретят. Тогда я понял, что что-то нечисто, меня пытаются заманить», – рассказывает Мозолевский.

Позже, когда Виталий обратился в СБУ, чтобы жену внесли в списки на обмен, ему подтвердили: в Донецк его пытались заманить группировки для давления на жену.

Спустя некоторое время Ольге удалось позвонить мужу. Её первые слова были: «Ни под каким предлогом не вздумай сюда ехать».

Просит ни под каким предлогом не приезжать

«Когда в 2017 году был обмен, мне позвонил один парень, который вышел из плена, и сказал, что она жива-здорова, передаёт привет и просит ни под каким предлогом не приезжать», – говорит Виталий.

Несколько лет Виталий не знал, где именно содержат Ольгу. Так как «следователи» из Донецка не выходили на связь, а если и удавалось дозвонится – информации никто не давал.

Взяли жену – за попытку похищения человека, солдата

«Когда был обмен в 2019 году, мне позвонила Марина Волкова, которую освободили в тот год, и рассказала, за что взяли жену – за якобы попытку похищения человека, солдата. Больше трёх с половиной лет она находилась в «Изоляции». Такую террористку из неё сделали. Она смогла пару раз выйти на связь. Её перевели в пятое СИЗО. Сейчас у неё полный запрет на общение с внешним миром», – говорит Виталий Мозолевский.

О состоянии здоровья жены Виталий знает лишь от других людей, так как у Ольги нет возможности коммуницировать с семьёй – а в те редкие моменты, когда она смогла выйти на связь – ни в чём не признавалась.

Узнал, что её пытали, душили и издевались над ней

«По поводу травмы головы – об этом знаю только от других людей. Когда нам удалось созвонится, она сказала, что всё нормально, и как не пытались её сломать – ничего не вышло. Сказала, что держится ради нас. А от других людей я узнал, что её пытали, душили и издевались над ней. Знаю, что у неё постоянно сильно болит горло, и нет никаких медиков. Подозреваю, что болела ковидом», – рассказывает Виталий.

У семьи Мозолевских все эти годы одна мечта – чтобы Ольгу освободили.

«Хотелось бы, чтобы поскорей вернулась домой, мы её ждём с нетерпением и очень скучаем», – говорит Виталий.

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