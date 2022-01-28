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Новини | Суспільство

СБУ заявляє про викриття «чергового агента РФ» у Києві

За даними Служби, підозрюваного завербувало незаконне збройне угруповання «ДНР», коли він відвідував родичів на окупованій частині Донеччини

Співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка в Києві за підозрою в роботи на російські спецслужби, повідомляє відомство 28 січня.

За даними Служби, підозрюваного завербувало незаконне збройне угруповання «ДНР», коли він відвідував родичів на окупованій частині Донеччини.

«За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам. Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку», – заявляють у СБУ.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про терористичний акт, участь у терористичній групі чи організації, тривають слідчі дії. Затриманого взяли під варту.

Російська сторона зазвичай заяви Києва про ймовірних завербованих агентів або заперечує, або взагалі не коментує.

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