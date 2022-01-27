Правоохоронці готують обґрунтування для запровадження санкцій РНБО проти каналу «НАШ»

Наразі триває підготовка документів запровадження Радою національної безпеки і оборони санкцій проти телеканалу «НАШ», який належить колишньому народному депутату Євгенію Мураєву.

Це Радіо Свобода підтвердило джерело в правоохоронних органах. Наразі жодне правоохоронне відомство не повідомило про таку підготовку офіційно.

Петиція із закликом запровадити санкції проти телеканалу «НАШ» набрала необхідну кількість голосів 17 січня.

Офіс із закордонних справ Великої Британії 22 січня поширив заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні і як потенційного кандидата на її очільника розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. Сам Мураєв це заперечив.