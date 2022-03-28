На Одещині затримали чоловіка за повідомлення про «мінування» евакуаційного поїзда – поліція

Поліція Одеської області 28 березня повідомляє про затримання чоловіка за неправдиве повідомлення про замінований евакуаційний поїзд.

«52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці виявили й затримали автора повідомлення протягом кількох годин в Одесі. Як йдеться в повідомленні, він «був нетверезий і пояснив свої протиправні дії негативним ставленням до правоохоронних органів».

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За оцінкою поліції, затриманий порушив роботу стратегічно важливого підприємства у воєнний час, що могло викликати «неправдиві чутки і паніку серед населення».

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». В разі обвинувального вироку суду йому загрожує від двох до шести років ув’язнення.

За повідомленням, зараз поліція домагається арешту для затриманого.

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Наприкінці 2021-го року та на початку 2022-го в містах України почастішали повідомлення про мінування.

За даними СБУ на початок лютого, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, з початку 2022 року – понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось. Служба безпеки України звинувачує в причетності до повідомлень Росію.