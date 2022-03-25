Викриті ДРГ, російські агенти та вербувальники – СБУ відзвітувала про місяць роботи в умовах війни

За перший місяць повномашстабної війни Росії в Україні війни СБУ затримала понад 350 учасників ДРГ (одна із них видавала себе за підрозділ територіальної оборони), викрила понад 10 агентів російських спецслужб, а також – транснаціональні канали вербування найманців до російської армії.

Зокрема, спецслужба заявляє, що нейтралізувала спроби воєнної розвідки Росії переправити до України бойовиків із Близького Сходу.

Щодо російських агентів, то, за інформацією СБУ, вони, серед іншого, збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів. Дехто з таких агентів працював на тимчасово окупованій території Луганської області.

«У Запоріжжі нейтралізовано спроби спецслужб окупантів здійснити так звану «федералізацію» регіону. Свій задум ворог намагався реалізувати через входження своїх агентів до складу органів місцевого самоврядування», – повідомляють українські спецслужби.

Окрім того, за даними СБУ, за перший місяць широкомасштабної війни Служба безпеки України заблокувала 89 Youtube-каналів, які належали «російським медіа та кремлівським пропагандистам» та вели «інформаційно-підривну діяльність», а також тисячі акаунтів у соцмережах, через які «ворожі інтернет-агенти поширювали дезінформацію чи передавали дані про дислокацію і переміщення українських військ».

«За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності і покарання всіх осіб, причетних до агресії проти нашої держави і вбивства мирних громадян», –наголошують у відомстві.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.